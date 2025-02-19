Трамп не будет терпеть, – Волц о недовольстве в Белом доме по соглашению об украинских ископаемых

В Белом доме недовольны реакцией Киева относительно соглашения о полезных ископаемых. Советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц пригрозил, что президент США не будет с этим мириться.

Об этом чиновник рассказал в эфире Fox News, передает 24 Канал. Напомним, Владимир Зеленский отметил необходимости определения гарантий безопасности для подписания договора.

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Что заявил Волц

Волц не считает, что Трампа стоит критиковать за подобную попытку "подтолкнуть к дипломатическому решению". Советник отождествляет подписание Украиной соглашения с США о редкоземельных металлах с "окончанием войны ради лучшего для Украины".

Не все поняли, что эра бесконечной жестокой войны со смертью и разрушением со всех сторон, эта эра закончилась,

– сказал Волц.