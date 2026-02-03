Трамп не будет давить на Путина сейчас, но весной все может измениться, – эксперт из США

Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока угрожал надавить на Владимира Путина, если тот не пойдет на уступки по окончанию войны. Однако своих обещаний он не выполнил.

Директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что может заставить президента США предпринять жесткие действия против России. Также сенатор-республиканец Линдси Грэм после массированной атаки россиян ночью 3 февраля призвал Дональда Трампа предоставить Украине "Томагавки".

Читайте также У России есть сообщники: эксперты из США разобрали, что планирует Путин и куда ведут переговоры

Как Трамп подыгрывает России?

Эпштейн объяснил, что надеялся в начале президентской каденции Трампа, что Путин в конце концов разозлит его и Белый дом начнет принимать жесткие меры против Кремля.

Однако, к сожалению, Трамп, на вопрос, кто больше всего мешает завершению войны в Украине, назвал Владимира Зеленского, а не Путина,

– подчеркнул он.

Трамп остановил военную помощь со стороны США для Украины. Хотя, по мнению директора Renew Democracy Initiative, Джозеф Байден, несмотря на то, что предоставил Киеву поддержку в около 170 миллиардов долларов, мог сделать гораздо больше.

К слову. По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, Кремль, вероятно, имеет компромат на Дональда Трампа. В 1980-е годы он бывал в Советском Союзе, и тогда Москва могла найти рычаги влияния на него. По словам Уса, теоретически это могло позволять "давить на Трампа и склонять к выгодным для Москвы решениям".

В то же время Трамп переложил бремя помощи Украине на европейские страны, которые теперь должны закупать для нее оружие и технику в США.

Но европейцы те средства, что тратят на военную помощь, могли бы предоставить на другие нужды Украины. К счастью, Соединенные Штаты оставили предоставление разведданных для украинской стороны. Однако нет гарантий, что это также внезапно не будет остановлено,

– подчеркнул он.

Однако существует мнение, что ближе к выборам в Конгресс, которые должны состояться в ноябре 2026 года, Трамп может изменить свое отношение к Путину. Ведь часть и республиканцев, и демократов убеждена, что США должны сильнее давить на Кремль.

Есть шансы, что Трамп не будет давить на Путина сейчас, но весной все может измениться. Однако в США очень редко, когда избирательный процесс связан с внешней политикой,

– предположил Уриэль Эпштейн.

Однако, по его мнению, Трамп может попытаться пойти на такой шаг, чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем. Возможно он поймет, что даже большинство избирателей-республиканцев поддерживает именно Украину.

Какова роль Трампа в мирных переговорах?