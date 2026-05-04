Думал, как Путин: обозреватель WP назвал главные ошибки Трампа по войне в Украине

Администрация Трампа сосредоточена на переговорах с Ираном, поэтому Зеленский вынужден искать новых партнеров. Хотя разведка, армия и большинство Конгресса США продолжают поддерживать Украину, сам президент делает это неохотно.

Об этом 24 Каналу сказал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус в рамках Киевского форума по безопасности. По его словам, Украине нужно строить "радикальную пессимистическую стратегию" и сосредоточиться на партнерстве с Европой.

Смотрите также: "Путин больше не может продолжать": интервью экс-спецпредставителя Трампа об окончании войны

Что стоит за отношением Трампа к Зеленскому?

Обратите внимание! Путин стремится добиться прекращения огня на 9 мая и продвигает эту идею через Трампа, избегая прямых переговоров с Киевом. В то же время проблемой является то, что США фактически подыгрывают этой российской тактике краткосрочного перемирия. Подобных предложений было уже немало, и американцы соглашаются на них, чтобы создать впечатление определенного прогресса.

"Трамп думал примерно так же, как когда-то Путин, что война быстро закончится и легко решится. Однако на самом деле чем глубже он в нее погружается, тем больше трудностей возникает. Поэтому Зеленский ищет альтернативные источники поддержки вместо того, чтобы полагаться только на США", – сказал Игнатиус.

Украина предлагает беспилотные технологии странам Персидского залива и координирует с Турцией и другими партнерами альтернативные форматы переговоров.

Игнатиус предполагает, что Трамп не любит Зеленского из-за скандального телефонного звонка 2019 года или из-за собственной потребности доминировать и давить на других. Несмотря на попытки улучшить отношения, отношения между президентами продолжают оставаться напряженными.

На Киевском форуме по безопасности видно, как европейские оборонные чиновники активно вовлечены в диалог с Украиной, тогда как американцев почти нет.

В прошлом году я рекомендовал Украине готовиться к худшему: что переговоры Трампа не сработают, что он выйдет из процесса, что американская поддержка завершится. Если вы сможете выжить в таких условиях, то будете иметь надежную основу. Именно это Украина и сделала, и теперь даже без поддержки США движется вперед благодаря Европе,

– объяснил Игнатиус.

В то же время американская разведка, армия и Конгресс продолжают поддерживать Украину: компании предоставляют нужные данные, офицеры обучают украинских военных, а большинство конгрессменов поддержали бы Украину на тайном голосовании.

"Предположения Трампа ошибочны: он считает, что Украина слабая и проигрывает, поэтому должна капитулировать на невыгодных условиях, но это игнорирование реальности на поле боя. Его убеждения, что послевоенная Россия станет золотой жилкой для американского бизнеса, тоже нереалистичны – российская экономика в хаосе. На что именно опираются его симпатии и комментарии, я не знаю – я не психиатр", – сказал Игнатиус.

Что еще известно об отношении Трампа к войне в Украине?

После возвращения на должность Трамп стремился быстро закончить войну в Украине, руководствуясь простой логикой: Россия сильнее, следовательно Украина должна пойти на уступки. Поэтому Трамп предлагал Путину соглашение, которое предусматривало снятие с России всех санкций и наладить масштабное экономическое сотрудничество. После отказа Кремля он разочаровался в обеих сторонах конфликта.

Поэтому сейчас Трамп не принимает предложения украинской стороны о помощи в борьбе с дронами, хотя и американские военные имеют другую позицию.