Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, объяснив, что Путин не желает вести диалог с Украиной не только из-за неприязни к Зеленскому. Трамп не осознает, что это война не просто между государствами или ее лидерами, а между народами. Это глубокий системный конфликт, в котором решается судьба Украины.

В чем ошибка США?

По словам политолога, если сейчас говорится только о перемирии на один день, 9 мая, то это имеет значение только для Путина. Фесенко убежден, что эту тему о прекращении огня в этот сакральный для России день продвигала именно российская сторона, а не Трамп. Он добавил, что такой временный режим тишины не дает результата, не приближает к миру.

Ошибка американской стороны в том, что она играет в эту российскую игру ситуативными перемириями. Россияне использовали эту игру еще во время Минских соглашений. Таких перемирий было десятки. Американцы соглашаются на это, чтобы делать вид, что есть какое-то движение вперед,

– озвучил Фесенко.

Политолог считает, что США должны действовать решительно и принудить Россию к реальному прекращению огня, которое будет длительным, а не однодневным. Фесенко высказал мнение, что у Трампа особое отношение к Путину, как и к Си Цзиньпину. Он считает, что в высшую лигу мировой геополитики входят США, Россия, Китай. Все остальные государства он причисляет ко второй лиге, даже Евросоюз.

Заметьте! Президент Украины заявил, что Россия, предлагая перемирие на 9 мая, стремится, чтобы ее парад состоялся спокойно, после него она возобновит атаки. Однако Зеленский также не исключает, что Кремль в перспективе может согласиться на более длительное прекращение огня, но преследуя собственные интересы – Путин хочет снятия санкций с ряда компаний. Он добавил, что Россия обсуждает тему отмены ограничений по системе SWIFT, ведь предпочитает вернуть российские банки в международную финансовую систему.

Почему Украине выгодно, чтобы парад в Москве состоялся?

Анализируя разговор Трампа и Путина и заявления американского президента после него о том, что это якобы это он предложил России объявить перемирие, военный обозреватель Василий Пехньо назвал бредом. По его мнению, Кремлю это нужно только для того, чтобы делать вид, что он руководит процессами, может принимать определенные решения по режиму тишины.

Россияне самоутверждаются, а Трамп им в этом помогает. Давайте говорить откровенно, что не в украинских интересах наносить удары по параду на Красной площади. Во-первых, туда трудно долететь. Если бы мы могли, то сделали бы это в любой из других дней и если бы мы в этом были заинтересованы,

– считает Пехньо.

Военный обозреватель считает, что Украине наоборот было бы лучше, чтобы россияне провели парад и для безопасности этого мероприятия сосредоточили в Москве кучу своих систем ПВО, забрав некоторые единицы из других важных объектов, тем самым "обнажив" их. Тогда будет проще украинским дронам атаковать эти места.

Путин продвигает идею перемирия: будет ли Трамп давить на Украину?

Принципиальным вокруг истории о перемирии на 9 мая является то, каким образом российская сторона об этом пытается договориться. Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отметил, что глава Кремля обратился не к украинским представителям, а к американскому президенту. Так он показал, что отказывает Украине в субъектности, а США воспринимает как "старшего товарища", с которым он решает все вопросы.

А вот руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук высказал мнение, что Трамп не будет давить по поводу прекращения огня на Украину, потому что у лидера Соединенных Штатов пока нет козырей, чтобы влиять на Зеленского. Он считает, что если Киев согласится на такое однодневное прекращение огня, то этим только порадует Путина, который будет воспринимать это как очередную маленькую победу.

Украина может готовить "дополнение" к параду в Москве

Политтехнолог Тарас Загородний не исключает, что ВСУ могут сделать россиянам "сюрприз" на 9 мая. Говорит, что российский диктатор переживает из-за безопасности парада небезосновательно. К тому же в этом году на мероприятии не будет китайского лидера Си Цзиньпина, который в 2025-м добавил Путину уверенности, что украинские дроны не станут из-за этого атаковать Москву.

По словам политтехнолога, вряд ли Трамп попытается уговорить Украину пойти на такое краткосрочное перемирие. Ведь, по убеждению Загороднего, это для американского президента сейчас не первоочередная тема его повестки дня.