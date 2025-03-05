Трамп скрывает истинные намерения в отношении Украины и России, колумнист NYT

Томас Фридман считает, что Дональд Трамп скрывает свои истинные намерения относительно переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что в словах президента США всегда "чего-то не хватает", что вызывает сомнения относительно его реальных мотивов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на колонку американского журналиста Томаса Фридмана для The New York Times. Он считает, что Дональд Трамп скрывает свои истинные намерения относительно мирных переговоров между Украиной и Россией.

Читайте также Трамп оставил запрет на дальнейшие поставки оружия Украине, – NYT

Трамп и его истинные намерения относительно переговоров с Россией

Фридман отметил, что президент США преувеличил роль Америки в военной поддержке Украины, сравнивая ее с вкладом европейских союзников.

Журналист также обратил внимание на странное заявление Трампа о "сильных сигналах" от Владимира Путина относительно желания мира, при этом он не уточнил никаких деталей.

Фридман считает, что это свидетельствует о скрытых мотивах Трампа, которые могут быть либо предательскими уступками агрессору, либо попыткой найти общий язык с Путиным, пренебрегая интересами европейских союзников и украинских демократов.

Что-то не так пахнет в этой истории,

– пишет Фридман.

Он отметил, что, что Трамп потерял понимание важности защиты свободы. По его мнению, украинцы и европейские союзники США не согласятся на предложения Трампа, но Путин может быть готов к компромиссу.

