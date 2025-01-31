Орбан очень просчитался, заявив о "дружбе" с Трампом: что пошло не так в их отношениях

Премьер Венгрии Виктор Орбан называл себя "другом" Дональда Трампа, хотя сейчас чаще говорят о давлении президента США на венгерского политика. Более того, на инаугурации Трампа Орбана тоже никто не видел.

Стоит вспомнить слова Орбана, где он сказал, что вскоре Европе придется жить по другим правилам. Как рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, он имел в виду снятие санкций с России, договоренности с Трампом.

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В отношениях назрела "проблема"

Виктор Орбан был вполне уверен в том, что санкции с России снимут. Но вдруг вышел Дональд Трамп и заявил, что разрушит Россию, если Путин не согласится на переговоры. Он даже пообещал применить еще более жесткие ограничения.

"Я не думаю, что Трамп будет "церемониться" с Россией. Он скажет, что надо настоящие санкции. Не по одному танкеру, а по-настоящему, и напомнил о друзьях из Саудовской Аравии, которые могут "залить" нефтью рынок", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание! Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, чтобы так остановить войну в Украине. Впрочем в королевстве отметили, что ценят долгосрочную стабильность.

Президент США имеет реальные инструменты влияния. Можно вспомнить, как в конце 2024 году Джо Байден ввел санкции против российского теневого флота. Под ограничения попали почти 200 танкеров. Тогда Индия, Китай сразу заявили, что будут их придерживаться и не будут покупать подсанкционную нефть.

Трамп не говорит, что боится колебания цен, как говорила предыдущая администрация. Поэтому глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в связи с последними событиями, то есть санкциями США, нужны дополнительные консультации с американскими коллегами. Потому что что-то пошло не так,

– подчеркнул политтехнолог.