Президент США Дональд Трамп во время частной беседы обвинил представителей движения "Антифа" в штурме Капитолия. Однако значительное количество доказательств свидетельствует, что участники беспорядков в основном были сторонниками действующего президента.

Такие обвинения Трамп выдвинул во время телефонного разговора с Кевином Маккарти, который является лидером республиканского меньшинства в Палате представителей США. Об этом сообщает Axios.

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В то же время Маккарти доказывал, что беспорядки организовали сторонники Трампа, ведь об этом свидетельствуют фотографии и видеозаписи.

Обратите внимание! Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Вашингтоне. Он будет действовать до 24 января 2021 года. Это понадобилось для того, чтобы защитить инаугурацию Джозефа Байдена. Подробнее об этом – читайте здесь.

Источники Axios сообщили, что разговор Трампа и Маккарти был несколько напряженным. Действующий президент в очередной раз говорил о фальсификации во время президентских выборов в стране. Однако лидер республиканского меньшинства призвал Трампа прекратить такие обвинения.

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Маккарти также сказал Трампу, что ему следует встретиться с Джозефом Байденом и оставить в Резолюционном бюро приветственное письмо для новоизбранного президента. Впрочем, Трамп ответил, что пока не решил, сделает ли он это для Байдена.

Последние события в США: что известно

Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года начали врываться внутрь здания Капитолия. Все потому, что в этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента.

Протестующие разбивали окна, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины и разрушали мебель.

В результате беспорядков в Вашингтоне умерли 5 человек.

После этих событий в Конгрессе заговорили об импичменте Дональда Трампа.

В Палате представителей США демократы собрали необходимое количество голосов для объявления импичмента действующему президенту.



Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала