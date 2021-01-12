Трамп обвинил "людей Антифа" в штурме Капитолия: что известно
Президент США Дональд Трамп во время частной беседы обвинил представителей движения "Антифа" в штурме Капитолия. Однако значительное количество доказательств свидетельствует, что участники беспорядков в основном были сторонниками действующего президента.
Такие обвинения Трамп выдвинул во время телефонного разговора с Кевином Маккарти, который является лидером республиканского меньшинства в Палате представителей США. Об этом сообщает Axios.
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В то же время Маккарти доказывал, что беспорядки организовали сторонники Трампа, ведь об этом свидетельствуют фотографии и видеозаписи.
Источники Axios сообщили, что разговор Трампа и Маккарти был несколько напряженным. Действующий президент в очередной раз говорил о фальсификации во время президентских выборов в стране. Однако лидер республиканского меньшинства призвал Трампа прекратить такие обвинения.
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Маккарти также сказал Трампу, что ему следует встретиться с Джозефом Байденом и оставить в Резолюционном бюро приветственное письмо для новоизбранного президента. Впрочем, Трамп ответил, что пока не решил, сделает ли он это для Байдена.
Последние события в США: что известно
- Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года начали врываться внутрь здания Капитолия. Все потому, что в этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента.
- Протестующие разбивали окна, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины и разрушали мебель.
- В результате беспорядков в Вашингтоне умерли 5 человек.
- После этих событий в Конгрессе заговорили об импичменте Дональда Трампа.
- В Палате представителей США демократы собрали необходимое количество голосов для объявления импичмента действующему президенту.
Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала
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