Президент США Дональд Трамп під час приватної розмови звинуватив представників руху "Антифа" у штурмі Капітолію. Однак значна кількість доказів свідчить, що учасники заворушень здебільшого були прихильниками чинного президента.

Такі звинувачення Трамп висунув під час телефонної розмови з Кевіном Маккарті, який є лідером республіканської меншості у Палаті представників США. Про це повідомляє Axios.

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Водночас Маккарті доводив, що заворушення організували прихильники Трампа, адже про це свідчать світлини та відеозаписи.

Зверніть увагу! Президент США Дональд Трамп запровадив режим надзвичайного стану у Вашингтоні. Він діятиме до 24 січня 2021 року. Це знадобилося для того, щоб захистити інавгурацію Джозефа Байдена. Детальніше про це – читайте тут.

Джерела Axios повідомили, що розмова Трампа та Маккарті була дещо напруженою. Чинний президент вкотре говорив про фальсифікації під час президентських виборів в країні. Однак лідер республіканської меншості закликав Трампа припинити такі звинувачення.

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Маккарті також сказав Трампу, що йому варто зустрітися з Джозефом Байденом та залишити у Резолюційному бюро вітальний лист для новообраного президента. Втім, Трамп відповів, що поки не вирішив, чи зробить він це для Байдена.

Останні події у США: що відомо

Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року почали вриватися всередину будівлі Капітолію. Усе через те, що в цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента.

Протестувальники розбивали вікна, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини та руйнували меблі.

Внаслідок заворушень у Вашингтоні померли 5 людей.

Після цих подій у Конгресі заговорили про імпічмент Дональда Трампа.

У Палаті представників США демократи зібрали необхідну кількість голосів для оголошення імпічменту чинному президенту.



Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу