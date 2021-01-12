Трамп звинуватив "людей Антифа" у штурмі Капітолію: що відомо
Президент США Дональд Трамп під час приватної розмови звинуватив представників руху "Антифа" у штурмі Капітолію. Однак значна кількість доказів свідчить, що учасники заворушень здебільшого були прихильниками чинного президента.
Такі звинувачення Трамп висунув під час телефонної розмови з Кевіном Маккарті, який є лідером республіканської меншості у Палаті представників США. Про це повідомляє Axios.
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Водночас Маккарті доводив, що заворушення організували прихильники Трампа, адже про це свідчать світлини та відеозаписи.
Джерела Axios повідомили, що розмова Трампа та Маккарті була дещо напруженою. Чинний президент вкотре говорив про фальсифікації під час президентських виборів в країні. Однак лідер республіканської меншості закликав Трампа припинити такі звинувачення.
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Маккарті також сказав Трампу, що йому варто зустрітися з Джозефом Байденом та залишити у Резолюційному бюро вітальний лист для новообраного президента. Втім, Трамп відповів, що поки не вирішив, чи зробить він це для Байдена.
Останні події у США: що відомо
- Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року почали вриватися всередину будівлі Капітолію. Усе через те, що в цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента.
- Протестувальники розбивали вікна, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини та руйнували меблі.
- Внаслідок заворушень у Вашингтоні померли 5 людей.
- Після цих подій у Конгресі заговорили про імпічмент Дональда Трампа.
- У Палаті представників США демократи зібрали необхідну кількість голосів для оголошення імпічменту чинному президенту.
Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу
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