Стремясь договориться о мирном соглашении с Путиным, президент США Дональд Трамп переписывает историю полномасштабного вторжения России. В этой версии республиканца Украина выступает не жертвой, а злодейкой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Почему Трамп переписывает историю

Журналисты NYT напомнили, когда в 2022 году российские захватчики вторглись на территорию Украины, настроенные стереть ее с карты мира как независимое государство, США поспешили на помощь и назвали Владимира Зеленского героем сопротивления. Спустя почти 3 года после начала кровопролитной войны Трамп решил переписать историю.

Как отмечают в издании, Украина в этой версии не жертва, а злодейка, а Владимир Зеленский – не современный Уинстон Черчилль, а "диктатор без выборов", который как-то сам начал войну и заставил Америку помочь. В издании предполагают, что такие действия Трампа готовят основу для геополитического поворота. Так, США начинают говорить со страной-агрессором.

Говоря о причинах таких действий, журналисты предполагают, что Трамп может готовить предпосылки, чтобы отказаться от поддержки Украины.

Оскверняя Зеленского и перекладывая вину за войну с Москвы на Киев, Трамп, похоже, создает предпосылку для отказа от поддержки союзника, который подвергается атаке,

– отметили в NYT.

Кроме того, обмен резкими заявлениями между Трампом и Зеленским свидетельствует о том, насколько многое изменилось с инаугурацией нового президента в Вашингтоне. Даже для президента США, который никогда не был поклонником Украины и давно восхищался диктатором России Владимиром Путиным, измена, высказанная в адрес украинского лидера, вызвала удивление по обе стороны Атлантического океана.

В NYT отметили, что сначала Трамп обвинил Украину, что она не сдалась, а начала сопротивляться, затем заявил, что Украина якобы заставила США потратить 350 долларов на войну. Впрочем, журналисты отметили, что Зеленский не уговаривал США предоставить деньги, чтобы "пойти не войну". Украина подверглась нападению от России и только после полномасштабного вторжения США во главе с Байденом начали оказывать военную и финансовую поддержку.

Кроме того, Трамп распространяет прокремлевский тезис о проведении выборов и называет Зеленского "диктатором без выборов", однако Конституция Украины запрещает проводить выборы во время военного положения, и более того – вносить в нее изменения. В то же время журналисты отметили, что Зеленского выбрали украинцы в 2019 году, и до сих пор он имеет высокий рейтинг поддержки – 57% по последним опросам КМИС.

В отличие от Путина, фактического диктатора, который оставался у власти в течение четверти века благодаря выборам, которые многие считали фарсом,

– добавили журналисты.

Резкие заявления в адрес Зеленского возмутили не только украинцев, а и европейских лидеров, демократов и даже самих республиканцев. Впрочем, такая критика президента Украины осчастливила российских политиков и пропагандистов.

Журналисты добавляют, что Трамп никогда особо не симпатизировал Украине, даже во время жестоких боев на фронте. Еще во время своей первой президентской кампании в 2016 году он давал понять, что может принять незаконную аннексию Крыма и выражал восхищение Путиным. Позже его игнорирование Украины переросло в откровенную враждебность, когда он считал, что Киев якобы вмешивался в выборы 2016 года.

Впоследствии это привело к тому, что в 2019 году Трамп провел телефонный разговор с Зеленским. Тогда республиканец побудил Украину запятнать Байдена, а взамен – получить военную помощь.

"Когда Россия осуществила начала полномасштабное вторжение в 2022 году, Трамп выразил мало сочувствия и поддержки Украине, даже когда сине-желтые флаги подняли вокруг Соединенных Штатов в знак солидарности. Более того, за несколько дней до нападения Трамп похвалил "гениальный" шаг Путина по давлению на Украину", – напомнили в издании.

Кроме того, за почти 3 года полномасштабной войны Трамп неоднократно ставил под сомнение решение Байдена о предоставлении финансовой и военной поддержки Украине, чтобы она могла давать отпор России. В NYT акцентировали, что многие американцы действительно могут выступать против инвестирования денег налогоплательщиков в чужую войну, однако сейчас Трамп идет дальше – он ставит под сомнение законность того, что Украина является пострадавшей стороной.

"Несколько раз за последние дни он выражал большое беспокойство из-за того, сколько людей было убито и какая часть страны была разрушена. Впрочем, делая это, он указывает на Зеленского, а не на Путина – как на автора всей этой войны. "Я люблю Украину, – написал он в среду, – но Зеленский сделал ужасную работу, его страна разбита, и миллионы погибли", – резюмировали в NYT.