Трамп отменил право получения гражданства США по рождению для иммигрантов

Президент Дональд Трамп подписал ряд указов в первый день своего президентства. В частности он издал указ, который лишает детей, рожденных в США от родителей без легального статуса, права на получение документов о гражданстве.

Ранее такие дети, при условии рождения в США имели право получить гражданство по месту рождения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Washington Post.

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Что предусматривает новый указ Трампа

Согласно подписанному указу, федеральным агентствам запрещается выдавать документы, традиционно подтверждающие гражданство США. Как отмечается во внутреннем информационном бюллетене, полученном CNN, постановление распространяется на детей, рожденных через 30 дней после вступления указа в силу.

Эта мера касается случаев, когда оба родителя находятся в США незаконно, а также в ситуациях, когда мать находится в США временно, например по визе, а отец - негражданин.

Постановление базируется на толковании термина "подпадает под юрисдикцию США", указанного в 14-й поправке к Конституции. Сторонники жесткой иммиграционной политики утверждают, что дети нелегальных иммигрантов не соответствуют этому критерию и, соответственно, не должны иметь гражданства.

Справка: 14-я поправка к Конституции США, ратифицирована в 1868 году, гарантирует гражданство всем лицам, рожденным на территории страны. Теперь Трамп ее изменил.

Напомним, 24 Канал рассказывал, что известно о первых указах Трампа, такие как разблокировка TikTok, смертную казнь, чрезвычайную ситуацию на южной границе США и в энергетике.