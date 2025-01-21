Раніше такі діти, за умови народження у США мали право отримати громадянство за місцем народження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Post.

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Що передбачає новий указ Трампа

Згідно з підписаним указом, федеральним агентствам забороняється видавати документи, які традиційно підтверджують громадянство США. Як зазначається у внутрішньому інформаційному бюлетені, отриманому CNN, постанова поширюється на дітей, народжених через 30 днів після набуття указом чинності.

Цей захід стосується випадків, коли обидва батьки перебувають у США незаконно, а також у ситуаціях, коли мати перебуває у США тимчасово, наприклад за візою, а батько — негромадянин.

Постанова базується на тлумаченні терміну "підпадає під юрисдикцію США", зазначеного у 14-й поправці до Конституції. Прихильники жорсткої імміграційної політики стверджують, що діти нелегальних іммігрантів не відповідають цьому критерію і, відповідно, не повинні мати громадянства.

Довідка: 14-та поправка до Конституції США, ратифікована у 1868 році, гарантує громадянство всім особам, народженим на території країни. Тепер Трамп її змінив.

Нагадаємо, 24 Канал розповідав, що відомо про перші укази Трампа, такі як розблокування TikTok, смертну кару, надзвичайну ситуацію на південному кордоні США та у енергетиці.