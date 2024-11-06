Букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Трамп войну в Украине за 90 дней

Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. За время предвыборной кампании он пообещал быстро закончить войну в Украине.

В США прошли выборы президента, где победил Дональд Трамп. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Букмекеры принимают ставки

В сети пишут, что букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Дональд Трамп войну в Украине за 90 дней. Сейчас такую вероятность такого поворота событий оценивают в 45%.



Букмекеры принимают ставки / Скриншот из сети

Интересно, что Трампу дали аж 90 дней, однако его обещания касались значительно более короткого срока – он обещал закончить войну за 24 часа.

Американские СМИ уже объявили Трампа 47 президентом США. Также отмечается, что он стал первым главой Штатов за более чем 120 лет, который во второй раз вернулся в Белый дом. Последний раз так было с президентом Гровером Кливлендом в 1892 году.