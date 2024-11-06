У США пройшли вибори президента, де переміг Дональд Трамп. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The Hill.

Дивіться також Трамп під час президентства може припинити порушені проти нього кримінальні справи, – Reuters

Букмекери приймають ставки

У мережі пишуть, що букмекери почали приймати ставки, чи закінчить Дональд Трамп війну в Україні за 90 днів. Наразі таку ймовірність такого повороту подій оцінюють в 45%.



Букмекери приймають ставки / Скриншот із мережі

Цікаво, що Трампу дали аж 90 днів, проте його обіцянки стосувались значно коротшого терміну – він обіцяв закінчити війну за 24 години.

Американські ЗМІ уже оголосили Трампа 47 президентом США. Також зазначається, що він став першим главою Штатів за більш ніж 120 років, який вдруге повернувся до Білого дому. Востаннє так було із президентом Гровером Клівлендом в 1892 році.