Решается будущее США: как Трамп использует настроения американцев и к чему это может привести

Последние опросы свидетельствуют о том, что Дональд Трамп опережает Джозефа Байдена на 2% голосов американских избирателей. Это возможно благодаря эффективной популистической риторике экспрезидента и падению рейтинга Байдена на фоне роста цен в США.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко. По его убеждению, у Дональда Трампа есть все шансы для того, чтобы, используя популистические лозунги, одержать победу на президентских выборах 2024 года.

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Почему у Трампа высокие рейтинги

Дональд Трамп, баллотируясь третий раз подряд на пост президента США, на самом деле борется за выживание. У него два пути: либо сесть в тюрьму, либо стать президентом.

Дело в том, что он обвиняется в многочисленных преступлениях – от попытки захвата власти до финансовых манипуляций и даже изнасилований. А став президентом, Трамп получит статус невменяемого на срок исполнения своих обязанностей.

В американском обществе есть запрос на то, чтобы сломать регулярный приход системных политиков к власти, которые якобы "оторвались от народа" и не учитывают его потребности,

– объяснил Осипенко.

Именно этот запрос и использует Дональд Трамп для решения своей личной проблемы – избегание тюремного срока. Благодаря своей несистемности он выглядит привлекательным в глазах республиканских избирателей и может даже вернуться в президентское кресло в Белом доме.

Кто может бросить вызов Трампу в Республиканской партии Дональд Трамп поддерживает более 40% республиканских избирателей, поэтому он даже позволяет себе не посещать дебаты. Эти проценты он получил, используя радикальные лозунги, которые могут не разделять более умеренные сторонники партии. Поэтому бросить вызов экспрезиденту может только Ники Гейли – бывшая губернатор и постпред США в ООН. По итогам последних дебатов она начала обходить Рона Десантиса и постепенно становится второй по популярности кандидаткой от республиканской партии. При этом у Гейли есть важный козырь: по сравнению с Трампом она имеет более низкий антирейтинг, что с большей вероятностью позволит ей победить Джозефа Байдена. Этот сценарий был бы также весьма положительным для Украины, которую Гейли называет "проамериканской страной" и готова поддерживать в будущем.

Чем грозит смена курса Соединенных Штатов

Для переизбрания Байдена на новый срок стоит три препятствия:

экономические показатели Соединенных Штатов, долго восстанавливающиеся после пандемии Covid-19 и кризиса, вызванного агрессией Кремля. И, несмотря на то, что американская экономика уже начала прогрессировать, инфляция в стране остается высокой;

миграционная политика демократической партии, считающая не имеющая ничего против регулируемой эмиграции в США, которые от своих начал являются "страной эмигрантов"; в то же время Трамп выступает за полный запрет на прием новых эмигрантов, и такая позиция является более популярной в стране, где 63% недовольны иммиграцией.

возраст действующего президента Джозефа Байдена, которому недавно исполнилось 81; парадоксально, но аналогичного беспокойства по поводу Дональда Трампа, которому 77, нет.

В то же время в демократической партии практически нет других кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию действующему президенту. Поэтому демократы попали в ситуацию, когда любой шаг будет ухудшать их положение.

Руслан Осипенко о перспективах избрания Трампа президентом США: смотрите видео

Этим сейчас пользуются реакционные MAGA-республиканцы, которые видят приоритетом первоочередное решение внутриамериканских проблем, несмотря на то, что сегодня именно во внешней политике решается будущее США. Из-за их принципиальной позиции решение о предоставлении помощи Израилю и Украине остается непринятым уже более месяца.

США могут выровнять экономическую ситуацию в стране, направив средства (потраченные на поддержку стран-партнерок – 24 Канал) "внутрь", но тогда они попадут под влияние диктаторских режимов (которые усилятся за то время, пока Соединенные Штаты будут придерживаться изоляционизма – 24 Канал),

– предположил политолог.

Впрочем, на рядового американца большее влияние оказывает не аргумент Байдена о полезной инвестиции в безопасность других государств, а популистические лозунги о том, что отказ от поддержки союзников США приведет к улучшению качества жизни в стране.

Учитывая это, возникает угроза, что в борьбе за власть партийные интересы могут стать выше национальных интересов США. А это в свою очередь может привести к тому, что Соединенные Штаты перестанут быть глобальным лидером.

Почему задерживается решение о помощи Украине и Израилю