Помощи не будет: политик из США объяснил, как Трамп "развяжет войну" в Украине

Половина американцев поддерживает Дональда Трампа в вопросе урегулирования российско-украинской войны. Избиратели стремятся к быстрому миру любой ценой.

Риторика Трампа о скором завершении войны откликнулась американцам, что и отразилось на его поддержке. Однако что на самом деле предусматривают методы Трампа и почему демократы все больше напрягаются из-за выборов, 24 Каналу рассказал Юрий Рашкин – общественный и политический деятель из США.

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Американцы поддерживают Трампа в вопросе войны

В The Wall Street Journal написали, что Дональд Трамп имеет преимущество над вице-президентом США Камалой Харрис в вопросе урегулирования войны в Украине. 50% избирателей считают, что на посту президента Трамп бы лучше смог справиться с войной России против Украины, и только 38% опрошенных убеждены, что в этом вопросе смогла бы разобраться Харрис.

Мы по-другому видим развязывание войны, считая, что Украине нужно больше помогать. А для среднестатистического американца неважно, кто побеждает, а кто проигрывает – главное, чтобы был мир. И Трамп говорит, что готов все решить за 24 часа. Конечно, он врет, потому что это невозможно. Это обычный популизм,

– подчеркнул Юрий Рашкин.

Однако американцы, которые стремятся к миру во всем мире, считают, что Трамп, который из года в год убеждает, что закончит войну сразу, как станет президентом, все же может это сделать.

Обратите внимание! Недавно Владимир Зеленский заявил, что сомневается в том, что Дональд Трамп знает, как остановить войну, даже "если ему так кажется". А Камала Харрис взамен утверждает, что "план победы" Трампа заключается в капитуляции Украины.

"Большая часть республиканцев поддерживает Трампа в его стремлении завершить войну. И примерно 20 – 30% демократов, которые имеют другие приоритеты, также заинтересованы в завершении войны. Вместе и получается, что подавляющее большинство американцев убеждены, что Трамп сможет это сделать. Если кто-то говорит, что Трамп "засыплет" Украину оружием – это не так. Он просто остановит помощь Украине", – объяснил политик.

Важна не только поддержка, но и энтузиазм избирателей

Вместе с тем издание Hilt, публикуя свежие рейтинги, показывают, что общий отрыв между Камалой Харрис и Дональдом Трампом сократился. Напомним, что когда Камала Харрис только вступила в предвыборную гонку, стремительно обогнала экс-президента США в поддержке среди населения.

Политики – это серферы на волне. Они пытаются удержаться, когда все несется. То, что сейчас у Харрис практически такая же поддержка, как и у Трампа, свидетельствует о том, что когда Байден вышел из гонки, от Трампа не отвернулись по разным причинам,

– подчеркнул Рашкин.

В то же время если бы Джо Байден таки остался в предвыборной гонке, за него скорее голосовали бы от отчаяния. Зато Камала Харрис, которая поддерживает похожий курс Байдена и намного активнее, вызывает больше энтузиазма у американцев.

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"В этом смысле у Трампа большие проблемы, ведь энтузиазм выровнялся. Демократы даже перегоняют республиканцев как раз по уровню энтузиазма. Динамика остается такой же, как и раньше", – успокоил политик.

Вместе с тем штабу Харрис не стоит расслабляться, ведь главное – все еще впереди. Важно, чтобы американцы не начали голосовать за третьих кандидатов, ведь это станет фактической поддержкой Трампа. Похожая ситуация была на выборах 2016 года, когда Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу, хотя все были уверены в ее победе.