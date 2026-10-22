"Можно сказать и так": Трамп отреагировал на похвалу Путина как "гуманиста"

Дональд Трамп отреагировал на похвалу в адрес Владимира Путина со стороны спецпредставителя Стива Виткоффа, который назвал главу Кремля "гуманистом". Президент США допустил такую оценку из-за освобождения американца Стивена Габбарда.

Как сообщает CBS News, вопрос о комплиментах в адрес российского диктатора прозвучал во время круглого стола в Белом доме, посвященного киберпреступности.

Что сказал Трамп о Путине?

Журналисты поинтересовались, разделяет ли глава государства позицию своего посланника после встречи в Санкт-Петербурге.

"Думаю, в этом конкретном случае – имея в виду освобождение человека, который считал, что проведет в тюрьме всю жизнь, – можно сказать и так. Но я лично не хотел бы давать никаких оценок", – подчеркнул Дональд Трамп.

Скандальное заявление в Санкт-Петербурге и шквал критики

21 октября спецпредставитель президента США Стив Виткофф провел переговоры с главой Кремля по урегулированию войны в Украине. Во время публичной части беседы американский посланник выразил российскому диктатору открытую поддержку.

"Вы так много говорите о том, что президент Трамп – гуманист. Вы тоже гуманист, сэр, и я отдаю вам за это должное", – сказал Виткофф Владимиру Путину в ответ на решение освободить заключенного гражданина США.

Комплименты в адрес диктатора вызвали волну возмущения среди американских чиновников, в частности представителей Республиканской партии. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис назвал такую риторику возмутительной и призвал дипломата взглянуть на последствия российской агрессии.

"Какого черта, Стив? (...) Вам следует вернуться в Украину и спросить у семей похищенных и убитых Путиным детей, согласны ли они с тем, что ваш друг Путин является "гуманистом", – возмутился Тиллис.

Сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин также резко осудил высказывания посланника и напомнил, что Путин на самом деле является хладнокровным убийцей.

Позиция вице-президента и предыстория освобождения

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс публично поддержал спецпредставителя, заявив, что дипломатическая работа требует поиска компромиссов ради возвращения американцев домой.

"Я согласен с тем, что Стив Виткофф сказал что-то хорошее о человеке, который только что освободил американского заложника. Независимо от того, согласны ли вы с самой этой оценкой или нет", – отметил Венс.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, 74-летнего Стивена Габбарда похитили российские военные в Изюме еще в 2022 году, после чего незаконно осудили по сфабрикованным обвинениям. Освобождение иностранца произошло в одностороннем порядке на фоне решения Вашингтона отложить введение части санкций против России.