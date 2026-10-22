Як повідомляє CBS News, запитання про компліменти на адресу російського диктатора пролунало під час круглого столу в Білому домі, присвяченого кіберзлочинності.

Що сказав Трамп про Путіна?

Журналісти поцікавилися, чи поділяє очільник держави позицію свого посланця після зустрічі в Санкт-Петербурзі.

"Гадаю, у цьому конкретному випадку – маючи на увазі звільнення людини, яка вважала, що проведе у в'язниці все життя, – можна сказати й так. Але я особисто не хотів би давати жодних оцінок", – наголосив Дональд Трамп.

Скандальна заява в Санкт-Петербурзі та шквал критики

21 жовтня спецпредставник президента США Стів Віткофф провів переговори з главою Кремля щодо врегулювання війни в Україні. Під час публічної частини розмови американський посланець висловив російському диктатору відкриту прихильність.

"Ви так багато говорите про те, що президент Трамп – гуманіст. Ви теж гуманіст, сер, і я віддаю вам за це належне", – сказав Віткофф Володимиру Путіну у відповідь на рішення відпустити ув'язненого громадянина США.

Компліменти на адресу диктатора викликали хвилю обурення серед американських посадовців, зокрема представників Республіканської партії. Сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс назвав таку риторику обурливою та закликав дипломата подивитися на наслідки російської агресії.

"Якого біса, Стіве? (...) Вам слід повернутися в Україну й запитати родини викрадених і вбитих Путіним дітей, чи погоджуються вони з тим, що ваш друг Путін є "гуманістом", – обурився Тілліс.

Сенатор-республіканець від Техасу Джон Корнін також жорстко засудив висловлювання посланця і нагадав, що Путін насправді є холоднокровним убивцею.

Позиція віцепрезидента та бекграунд звільнення

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс публічно підтримав спецпредставника, заявивши, що дипломатична робота вимагає пошуку компромісів заради повернення американців додому.

"Я погоджуюся з тим, що Стів Віткофф сказав щось хороше про людину, яка щойно звільнила американського заручника. Незалежно від того, погоджуєтеся ви із самою цією оцінкою чи ні", – зауважив Венс.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, 74-річного Стівена Габбарда викрали російські військові в Ізюмі ще у 2022 році, після чого незаконно засудили за сфабрикованими звинуваченнями. Звільнення іноземця відбулося в односторонньому порядку на тлі рішення Вашингтона відтермінувати запровадження частини санкцій проти Росії.