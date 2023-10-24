Перепутал: Трамп назвал Орбана "лидером Турции"
Источник:MeidasTouch
Бывший президент США Дональд Трамп перепутал двух политиков из разных стран. Речь идет о премьер-министре Викторе Орбане и президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.
Бывший президент США Дональд Трамп во время предвыборной речи в Нью-Гэмпшире перепутал Орбана и Эрдогана. Он назвал премьер-министра Венгрии "лидером Турции".
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Ранее Трамп хвалил Орбана
Во время этой речи бывший лидер Соединенных Штатов Америки назвал Орбана "одним из сильнейших лидеров мира", а затем объяснил, что он "лидер Турции".
Есть такой человек, Виктор Орбан, кто когда-нибудь о нем слышал?,
– сказал Трамп.
Трамп добавил, что у Орбана "фронт" с Россией. В то же время ни у Турции, ни у Венгрии нет границы со страной-агрессором.
Ранее Трамп хвалил Орбана, выступающего против миграции и прав ЛГБТК. Бывший президент США называет его стиль правления "нелиберальной демократией".
В свою очередь Орбан был первым европейским лидером, который поддержал президентскую кампанию Трампа в 2016 году и призвал его "продолжать борьбу" после того, как против него выдвинули уголовное обвинение.
Дональд Трамп: последние новости
- Бывший президент США Дональд Трамп рассказывал австралийскому миллиардеру Антони Пратту о своих разговорах с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сам Пратт рассказал в ходе расследования дела о "секретных файлах". По его словам, Трамп делился с ним инсайдерской информацией о переговорах с Зеленским. Также Трамп рассказал детали приватного разговора с лидером Ирака сразу после того, как США ударили по силам, которые поддерживает Иран. В частности, экс-президент США якобы делился той информацией, которой еще не было в публичном доступе.
- Юрист, сотрудничавшая с бывшим президентом США Дональдом Трампом, признала свою вину в ряде преступлений. В частности, она вмешивалась в избирательный процесс. Юрист Сидни Пауэлл признала свою вину во вмешательстве в избирательный процесс. Кроме этого, она определяла себя виновной в еще 5 преступлениях. Известно, что она должна отбыть 6 лет испытательного срока, выплатить 6 тысяч долларов штрафа и написать личные извинения в адрес штата Джорджия и его жителей. Кроме того, она согласилась честно свидетельствовать во время будущих судебных процессов.
- Трампа оштрафовали за фото, которое он обнародовал в социальной сети. На снимке была сотрудница суда. Бывшего президента США Дональда Трампа оштрафовали на 5 тысяч долларов за публикацию фотографии сотрудницы судьи с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером. Фотография была размещена на странице Трампа в соцсети Truth Social.