Перепутал: Трамп назвал Орбана "лидером Турции"

Бывший президент США Дональд Трамп перепутал двух политиков из разных стран. Речь идет о премьер-министре Викторе Орбане и президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.

Бывший президент США Дональд Трамп во время предвыборной речи в Нью-Гэмпшире перепутал Орбана и Эрдогана. Он назвал премьер-министра Венгрии "лидером Турции".

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Ранее Трамп хвалил Орбана

Во время этой речи бывший лидер Соединенных Штатов Америки назвал Орбана "одним из сильнейших лидеров мира", а затем объяснил, что он "лидер Турции".

Есть такой человек, Виктор Орбан, кто когда-нибудь о нем слышал?,

– сказал Трамп.

Трамп добавил, что у Орбана "фронт" с Россией. В то же время ни у Турции, ни у Венгрии нет границы со страной-агрессором.

Ранее Трамп хвалил Орбана, выступающего против миграции и прав ЛГБТК. Бывший президент США называет его стиль правления "нелиберальной демократией".

В свою очередь Орбан был первым европейским лидером, который поддержал президентскую кампанию Трампа в 2016 году и призвал его "продолжать борьбу" после того, как против него выдвинули уголовное обвинение.

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