Станет ли после выборов республиканская партия США "трампистской": мнение Пионтковского
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует принять участие в избирательной гонке 2024 года. Впрочем, вряд ли это приведет к трансформации республиканской партии в сторону трампизма.
Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его мнению, у республиканской партии есть лучшие кандидаты, которых стоило бы поддержать на выборах, например, Майк Помпео.
Обратите внимание Тихий шторм: пошатнут ли промежуточные выборы в США поддержку Украины
Среди республиканцев есть лучшие кандидаты
Во время президентства Трампа Помпео занимал должность Государственного секретаря США. Он называл бывшего американского лидера "альтернативным гением" и проводил политику "республиканского мейнстрима", прикрываясь этим определением.
Помпео работал над тем, чтобы пресечь любые пропутинские движения в США. Кроме того, среди республиканцев есть другие хорошие кандидаты на пост американского президента, кроме Трампа.
Трамп не сможет выиграть прежде праймериз внутри республиканской партии,
– предположил Пионтковский.
Он также добавил, что выборы президента Соединенных Штатов – не проблема для Украины, поскольку к 2024 году наше государство уже будет победителем в войне с Россией и одним из лидеров свободного мира.
Пионтковский предположил, станет ли республиканская партия "трампистской": смотрите видео
Изменится ли поддержка США, если выиграют республиканцы
8 ноября 2022 года состоятся выборы в Палату представителей США. Так что украинцы беспокоятся, не изменится ли поддержка Штатов, если большинство в Палате получат республиканцы.
Советник безопасности США Джейк Салливан пообещал, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов в Конгресс. Он убежден в дальнейшей поддержке нашего государства.
Я уверен, что поддержка Украины со стороны США будет твердой и решительной. И я не говорю, что это "вероятно", это будет. Я верю в это и президент Байден верит в это,
– подчеркнул он.
Он отметил, что эта поддержка будет при любом большинстве обеих палат Конгресса. Кроме того, советник безопасности США добавил, что Байден намерен сотрудничать с обеими партиями.