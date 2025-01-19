Трамп планирует посетить Китай в первые 100 дней президентства, – WSJ

Избранный президент США Дональд Трамп хочет совершить визит в Китай после вступления в должность. Политик уже озвучил соответствующие намерения своим советникам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Отмечается, что визит Трампа может состояться уже в ближайшие месяцы.

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Когда Трамп может приехать в Китай

По словам источников WSJ, Дональд Трамп стремится углубить отношения с Си Цзиньпином, которые были напряженными из-за угроз избранного президента США ввести высокие пошлины на импорт из Китая.

Стоит отметить, что Трамп посещал Пекин в 2017 году – то есть почти через год после избрания на первый срок. В то же время помощники политика предупредили, что окончательное решение о его повторной поездке не принято.

Один из собеседников отметил, что Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности. У WSJ отметили, что переходная команда Трампа не ответила на запрос о комментариях.

К слову, на днях Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам Трампа, они обсудили торговлю, TikTok и ряд других вопросов. Новоизбранный американский лидер также заверил, что вместе политики сделают все возможное, чтобы сделать мир мирным и безопасным.