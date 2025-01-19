Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Зазначається, що візит Трампа може відбутися вже найближчими місяцями.

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Коли Трамп може приїхати до Китаю

За словами джерел WSJ, Дональд Трамп прагне поглибити відносини із Сі Цзіньпіном, які були напруженими через погрози обраного президента США запровадити вищі мита на імпорт із Китаю.

Варто зазначити, що Трамп відвідував Пекін у 2017 році – тобто майже через рік після обрання на перший термін. Водночас помічники політика попередили, що остаточне рішення про його повторну поїздку не прийнято.

Один із співрозмовників зазначив, що Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів свого перебування на посаді. У WSJ зазначили, що перехідна команда Трампа не відповіла на запит про коментарі.

До слова, днями Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За словами Трампа, вони обговорили торгівлю, TikTok та низку інших питань. Новообраний американський лідер також запевнив, що разом політики зроблять усе можливе, аби зробити світ мирним та безпечним.