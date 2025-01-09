Планы Трампа завершить войну за 24 часа изменились: какая дата может стать днем окончания войны

Избранный президент США Дональд Трамп постепенно отходит от громких заявлений о завершении войны России против Украины за один день. Он отходит в сторону Пасхи, что будет символично в этом году.

Новую риторику Трампа проанализировал глава МИД Великобритании Дэвид Лемми. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Когда Трамп нацелен завершить войну в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми отметил, что Трамп смягчил свою риторику по сравнению с предвыборной кампанией. Лемми назвал этот шаг положительным, поскольку предыдущие заявления были слишком радикальными. По его словам, идея достичь мира до 21 января потеряла актуальность, а новые планы ориентируются на Пасху.

Дональд Трамп еще не у власти. Из того, что я видел в течение последних нескольких дней, ожидание достичь соглашения 21 января несколько отошло на второй план, и я думаю, что это уже маловероятно. И мы слышим, что график несколько сместился... в сторону Пасхи,

– заявил глава МИД Великобритании.

В этом году она приходится на 20 апреля. Ее будут праздновать одновременно римо-католики, греко-католики и православные.

В сентябре Трамп обещал в случае победы немедленно связаться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для мирных переговоров, планируя завершить войну за 24 часа.

Однако 7 января во время пресс-конференции он заявил о возможности урегулирования конфликта в течение шести месяцев. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый уточнил, что это касалось не войны, а потенциальной встречи с Путиным.

Кроме того, 8 января Кит Келлог, специальный представитель Трампа по вопросам Украины, объявил о намерении найти решение для завершения войны в течение первых 100 дней после инаугурации, которая состоится 20 января.

Какой подход выберет Трамп по поддержке Украины

По информации Financial Times, команда Трампа пока не имеет плана, как завершить войну, но поддержка Украины, вероятно, будет продолжена.

"Вся команда Трампа помешана на силе и на том, чтобы выглядеть сильной, поэтому они пересматривают подход к Украине", – сказал один из чиновников журналистам.

Они не желают, чтобы разгорание конфликта в Украине сравнивали с выводом войск из Афганистана в 2021 году.

Европейские же лидеры пытаются доказать Трампу важность поддержки Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречалась с Трампом и заявила, что тот не бросит Украину.

Я не предвижу разъединения США. В вопросе мира Трамп может быть тем, кто продвигается к решению, но я не думаю, что это означает отказ от Украины,

– сказала она на одной из последних пресс-конференций.

Она также говорила о том, что мир в Украине требует предоставления ей гарантий безопасности. Только так можно удостовериться, что Россия не нарушит очередной международный договор.