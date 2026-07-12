"Трамп очень нервничает": почему он заговорил о сценарии своей ликвидации

Израильская разведка предупредила США о плане Ирана по ликвидации Дональда Трампа. Более того, он сам подтвердил намерения Тегерана. Недаром во время визита американского президента на саммит НАТО, проходивший в Турции, были приняты особые меры безопасности.

По завершении саммита НАТО в Анкаре, как писали западные СМИ, Дональд Трамп из соображений безопасности сменил самолет, чтобы добраться из Турции в Соединенные Штаты. Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал "24 Каналу", что именно заставило президента США пойти на такие шаги.

Отношения США с Ираном остаются напряженными

"Это очень интересная ситуация, потому что, с одной стороны, вроде бы Израиль предоставил новую секретную информацию о том, что Иран пытается убить Трампа, и президент США вел себя подозрительно, когда летел самолетом из Анкары. Очевидно, что он намекал на то, что что-то знает об этом секретном плане", – предположил Рашкин.

Именно поэтому Трампу, по словам общественного деятеля, пришлось пересесть с роскошного борта Air Force One, который ему подарила королевская семья Катара, на свой старый самолет.

"Позже выяснилось, что этот самолет Air Force One не был подготовлен к возможным угрозам. Потому что с точки зрения логистики было очень глупо со стороны Трампа допустить атаку на регион, в который он прилетел, в котором находился и из которого собирался вылететь. Все это вместе взятое было невероятно неосторожно и недальновидно", – уверен он.

К слову. Трамп внезапно решил сменить самолет на фоне авиаудара, который США нанесли по Ирану. Напомним, что эта страна граничит с Турцией, где как раз находился Трамп.

Американские военные, по словам политического деятеля, очень переживали за безопасность президента и хотели, чтобы с ним ничего не случилось. Но после этого журналистам издания New York Times, которые опубликовали информацию о том, что Трамп, вылетая из Турции, пересел на свой старый самолет, были вручены повестки в суд. Правозащитники уже осудили такое давление на журналистов.

Трамп очень нервничает из-за попытки его убийства. И президента США можно понять, ведь на него уже было несколько покушений. Когда в Пенсильвании в Трампа стреляли, накануне его предупредили о том, что иранцы охотятся за ним. Поэтому уже ожидалось, что они снова могут совершить покушение. Однако неизвестно, как дальше будет вести себя Трамп: возможно, он думает, что нужно договориться с Ираном, а возможно, это еще больше радикализирует его действия,

– подчеркнул Юрий Рашкин.

В настоящее время ситуация между США и Ираном остается напряженной. Поэтому, по его мнению, у Трампа остаются не очень хорошие варианты развития событий.

Добавим, что издание New York Times сначала написало о том, что замена самолетов для Дональда Трампа была осуществлена по требованию Секретной службы. Однако впоследствии журналисты уточнили, что борт Air Force One не оснащен соответствующими системами защиты, которые имеются на старом самолете. В частности, речь шла о средствах противоракетной обороны. В то же время в администрации Трампа заявили, что новый самолет соответствует всем самым современным протоколам безопасности.