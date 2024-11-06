Эрдоган поздравил Трампа с победой в президентских выборах: упомянул и Украину

Президент Турции поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Поздравляя американского политика, Реджеп Тайип Эрдоган вспомнил о войне в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение турецкого лидера в соцсети Х (ранее твитер).

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Эрдоган в приветствии Трампа вспомнил о войне в Украине

"Поздравляю моего друга Дональда Трампа, который после большой борьбы победил на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки и был переизбран на пост президента США", – начал поздравление Эрдоган.

Он также отметил, что надеется, что отношения между Турцией и США укрепятся.

А региональные и глобальные кризисы и войны, особенно вопрос Палестины и российско-украинская война, прекратятся,

– выразил надежду Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что верит, что будет приложено больше усилий для построения более справедливого мира. "Я желаю, чтобы выборы были благоприятными для дружественного и союзного народа Соединенных Штатов и всего человечества", – резюмировал Эрдоган.