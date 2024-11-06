Неофициально и "через знакомых": Путин поздравил Трампа с победой на выборах

Многие мировые лидеры уже поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Кремлевский диктатор Путин и заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев тоже поздравили Трампа с победой на выборах, однако "через знакомых" в российском МИДе.

Об этом сообщили в издании "Медуза" со ссылкой на другое российское СМИ, пишет 24 Канал.

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Как Путин поздравил Трампа

Отмечается, что российское издание "Верстка" со ссылкой на источники пишет, что представители российской власти и элиты поздравили Дональда Трампа с победой неофициально – "через знакомых" по линии МИД России.

Среди авторов поздравления Трампу издание называет Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Валентину Матвиенко, Вячеслава Володина и Германа Грефа.

Собеседники этого росСМИ считают, что российские власти надеются улучшить переговорные позиции в войне против Украины, ожидая уменьшения поддержки Киева со стороны США. В то же время слова Трампа о том, что он якобы сможет закончить войну за один день, в Кремле "не воспринимают серьезно", говорят источники российских журналистов.

"А так Трамп, конечно, гораздо более домовитый и лучший для нас (российской власти – 24 Канал), чем Харрис (Камала Харрис – 24 Канал)", – добавил один из собеседников российского медиа.