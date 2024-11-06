Про це повідомили у виданні "Медуза" з посиланням на інше російське ЗМІ, пише 24 Канал.

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Як Путін привітав Трампа

Зазначається, що російське видання "Верстка" з посиланням на джерела пише, що представники російської влади та еліти привітали Дональда Трампа з перемогою неофіційно – "через знайомих" по лінії МЗС Росії.

Серед авторів вітання Трампу видання називає Владіміра Путіна, Дмітрія Медведєва, Валентину Матвієнко, В'ячеслава Володіна та Германа Грефа.

Співрозмовники цього росЗМІ вважають, що російська влада сподівається покращити переговорні позиції у війні проти України, очікуючи на зменшення підтримки Києва з боку США. Водночас слова Трампа про те, що він нібито зможе закінчити війну за один день, у Кремлі "не сприймають серйозно", кажуть джерела російських журналістів.

"А так Трамп, звичайно, набагато домовоспроможніший і кращий для нас (російської влади – 24 Канал), ніж Гарріс (Камала Гарріс – 24 Канал)", – додав один із співрозмовників російського медіа.