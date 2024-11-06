Пока голоса еще считают: Зеленский и мировые лидеры начали поздравлять Трампа с победой

Подсчет голосов на президентских выборах в США почти завершен. Владимир Зеленский и другие мировые лидеры уже начали поздравлять Дональда Трампа с переизбранием.

Несмотря на то, что официально результаты еще не объявлены, Трампа начинают поздравлять с победой. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как поздравляют Дональда Трампа

Владимир Зеленский поздравил Трампа и вспомнил встречу с ним в сентябре. Украина надеется на решительную поддержку президента США и обеих партий.

Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах,

– написал Зеленский.

Сообщение Зеленского в соцсети Х

Как реагировали другие мировые лидеры

Первыми Дональда Трампа поздравили с победой президент Сальвадора Наиб Букеле, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сербии Александар Вучич.

Наиб Букеле поздравил Трампа еще до первых объявлений результатов в американских СМИ.

"Величайший камбэк в политической истории США! Поздравляю президента Дональда Трампа с его огромной победой. Очень нужная победа для мира!" – написал Виктор Орбан.

Впоследствии Трампа поздравили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Поздравляем президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы это делали в течение четырех лет. С вашими убеждениями и с моими. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания,

– заявил Макрон.

"Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает для Америки новое начало и подтверждает преданность великому альянсу между Израилем и Америкой", – отметил Нетаньяху.

47 президента США поздравили премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В Китае также отреагировали на выборы президента США. Свой комментарий на брифинге дала пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, которую цитирует The Paper.

Мы будем продолжать выстраивать китайско-американские отношения на основе принципов взаимного уважения, мира, сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества,

– заявила она.

Она отказалась комментировать заявления Трампа относительно его планов повысить пошлины на китайские товары.

Результаты выборов президента США

Издания The Hill и The Fox News первыми объявили, что Трамп станет 47 президентом США. Он стал первым главой Штатов за более чем 120 лет, который во второй раз вернулся в Белый дом. Последний раз так было с президентом Гровером Кливлендом в 1892 году.

Другие же СМИ не спешили с объявлением результатов, однако отметили, что Трамп победил в нескольких "шатких штатах" и сузил для Камалы Харрис возможные пути к победе.

Республиканская партия также впервые за 4 года получила большинство в Сенате США. Партия закрепила за собой по крайней мере 51 место, что является минимально необходимым большинством для председательства.