Пока голоса еще считают: Зеленский и мировые лидеры начали поздравлять Трампа с победой
Подсчет голосов на президентских выборах в США почти завершен. Владимир Зеленский и другие мировые лидеры уже начали поздравлять Дональда Трампа с переизбранием.
Несмотря на то, что официально результаты еще не объявлены, Трампа начинают поздравлять с победой. Об этом сообщает 24 Канал.
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Как поздравляют Дональда Трампа
Владимир Зеленский поздравил Трампа и вспомнил встречу с ним в сентябре. Украина надеется на решительную поддержку президента США и обеих партий.
Мы ожидаем эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством Президента Трампа. Рассчитываем на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах,
– написал Зеленский.
Сообщение Зеленского в соцсети Х
Как реагировали другие мировые лидеры
Первыми Дональда Трампа поздравили с победой президент Сальвадора Наиб Букеле, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сербии Александар Вучич.
Наиб Букеле поздравил Трампа еще до первых объявлений результатов в американских СМИ.
"Величайший камбэк в политической истории США! Поздравляю президента Дональда Трампа с его огромной победой. Очень нужная победа для мира!" – написал Виктор Орбан.
Впоследствии Трампа поздравили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Поздравляем президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы это делали в течение четырех лет. С вашими убеждениями и с моими. С уважением и амбициями. Для большего мира и процветания,
– заявил Макрон.
"Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает для Америки новое начало и подтверждает преданность великому альянсу между Израилем и Америкой", – отметил Нетаньяху.
47 президента США поздравили премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В Китае также отреагировали на выборы президента США. Свой комментарий на брифинге дала пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, которую цитирует The Paper.
Мы будем продолжать выстраивать китайско-американские отношения на основе принципов взаимного уважения, мира, сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества,
– заявила она.
Она отказалась комментировать заявления Трампа относительно его планов повысить пошлины на китайские товары.
Результаты выборов президента США
Издания The Hill и The Fox News первыми объявили, что Трамп станет 47 президентом США. Он стал первым главой Штатов за более чем 120 лет, который во второй раз вернулся в Белый дом. Последний раз так было с президентом Гровером Кливлендом в 1892 году.
Другие же СМИ не спешили с объявлением результатов, однако отметили, что Трамп победил в нескольких "шатких штатах" и сузил для Камалы Харрис возможные пути к победе.
Республиканская партия также впервые за 4 года получила большинство в Сенате США. Партия закрепила за собой по крайней мере 51 место, что является минимально необходимым большинством для председательства.