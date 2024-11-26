В США закрыли уголовное дело против Трампа за вмешательство в выборы в 2020 году

В США закрыто федеральное дело против новоизбранного президента Дональда Трампа, связанное с его влиянием на результаты президентских выборов 2020 года. Кульминацией событий тогда стал штурм Капитолия.

Уголовное преследование действующего президента США может нарушать конституцию страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Почему уголовное дело против Трампа закрыли

Специальный прокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал ходатайство к судье Тане Чуткан, указывая на политику Минюста, которая запрещает привлечение действующих президентов к ответственности за федеральные преступления.

Смит аргументировал, что уголовное преследование действующего президента противоречит Конституции США и может подорвать его способность выполнять обязанности главы исполнительной власти. Судья Таня Чуткан поддержала эти аргументы, приняв решение о закрытии дела, оставив лишь теоретическую возможность его возобновления в будущем.

Чуткан отметила, что закрытие не нанесет вреда общественным интересам. Она также согласилась с аргументом Смита о том, что президентский иммунитет не будет распространяться на Трампа после завершения его пребывания в должности.

Маловероятно, что те обвинения в будущем будут снова выдвинуты, поскольку частично даже срок давности для таких дел истечет.