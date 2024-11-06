Ситуация может развиваться по 3 сценариям: что будет с Украиной при президентстве Трампа

При второй каденции новоизбранного президента США Дональда Трампа ситуация по Украине может развиваться по 3 сценариям: продолжение поддержки, которая была при Байдене; наращивание помощи и принятие нужных решений; подталкивание к переговорам на невыгодных условиях.

Таким предположением с 24 Каналом поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что Трамп достаточно непредсказуем в своих решениях. Но позиция станет очевидной после формирования кабинета, что произойдет в ближайшие недели.

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Какие возможны 3 сценария развития событий при президентстве Трампа

Первое, Украина продолжит получать необходимую помощь для сдерживания российского войска и остановки их наступления. То есть все, что нужно для защиты, как подавалось при правлении администрации Байдена.

Второе, Трамп может заявить, что готов сделать для Украины гораздо больше, чем Байден, и примет нужные решения. В частности, говорится разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь России. Далее прийти к миру через силу, о чем говорит президент Владимир Зеленский.

Третье, Украину будут подталкивать к невыгодным компромиссам и переговорам с Россией, ценой уступок с нашей стороны.

С конца ноября – начала декабря, примерно через 3 недели увидим вектор, куда это движется, и поймем окончательно, как хочет закончить администрация Байдена – способны ли они на финальный аккорд, то есть пригласить Украину в НАТО и дать право бить вглубь России, или нет. Такая опция у них еще остается до января,

– отметил Александр Мусиенко.

Отметим также, что особенностью Дональда Трампа является непредсказуемость его поступков. Но с формированием кабинета станет очевидным, какой позиции будет придерживаться новая администрация по Украине.

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Напомним, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что остановит войну в Украине за 24 часа в случае победы на выборах. То есть можно считать, что отсчет уже начался, подчеркнул Мусиенко.