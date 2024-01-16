Трамп побеждает на первичных выборах в США с рекордным отрывом
Источник:Reuters
В 2024 г. в Соединенных Штатах Америки должны пройти президентские выборы. По предварительным результатам в одном из штатов у главного оппонента действующего президента США Джо Байдена – Дональда Трампа – есть все шансы победить.
Дональд Трамп лидирует на первых республиканских кокусах в штате Айова. Он побеждает с рекордным отрывом, подкрепляющим его позицию как единого кандидата от республиканцев.
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Трамп значительно опережает всех
Губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывшая посолка США в ООН Никки Гейли сражались за второе место. После подсчета 34% голосов Трамп получил 51,9%. ДеСантис – 20,7%, а Хейли – 19%.
Что такое кокусыЭто одна из форм первоначальных выборов, на которых партии определяют кандидатов – фаворитов для участия в выборах президента США. Кроме этого, выбирают делегатов на крупные партийные съезды, где летом 2024 утвердят своего кандидата.
Я чувствую себя очень бодрым и сильным для нашей страны,
– отметил Трамп.
Также в Нью-Гэмпшире 23 января состоятся первые праймериз. Именно они и кокусы в Айове считаются символическим началом президентской гонки.
Кандидаты уделяют огромное внимание победе в этих двух штатах именно потому, что они задают тон дальнейшим выборам.
Более 20 штатов могут запретить Трампу участвовать в выборах
- Оказавшиеся в распоряжении СМИ документы свидетельствуют, что более 20 штатов могут запретить ему участвовать в выборах. Речь идет об исключении кандидатуры Трампа из избирательных списков.
- Раньше подходящие решение уже приняли в штатах Мэн и Колорадо. Оба штата аргументировали это решение 14 поправкой к Конституции США. Она запрещает участникам мятежей занимать самые высокие государственные должности. Между тем, именно с Трампом связаны беспорядки в Вашингтоне в ночь на 7 января 2021 года.
- Сам Трамп на это никак не отреагировал.