Когда Трамп вступит в должность президента США

Дональд Трамп одерживает победу на президентских выборах в США. Стало известно, когда он официально станет хозяином в Белом доме.

По случаю своей победы Трамп уже произнес речь, пообещав положить конец всем войнам. Президент Зеленский поздравил республиканца, выразив надежду, что тот будет способствовать установлению справедливого мира в Украине, передает 24 Канал.

Смотрите также Мир через силу, – Зеленский поддержал видение Трампа после победы на выборах

Когда Трамп произнесет присягу президента США

По состоянию на утро 6 ноября еще продолжается подсчет голосов. Впрочем, уже сейчас очевидна победа Дональда Трампа, который захватил лидерство в "шатких" штатах.

Согласно американскому законодательству, Коллегия выборщиков должна объявить результаты выборов президента США 17 декабря 2024 года.

После подсчета голосов у кандидатов еще будут 2 месяца на обжалование результатов и судебные разборки.

Окончательные результаты выборов должны быть утверждены в Конгрессе 5 января 2025 года, а дальше должна состояться инаугурация.

Справка: День инаугурации – день, когда избранный президент и вице-президент принимают присягу и вступают в должность.

День инаугурации происходит каждые четыре года 20 января (или 21 января, если 20 января приходится на воскресенье). Церемония инаугурации проходит в здании Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года.