Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, какие именно вопросы Каш Патель может обсуждать в России. Он отметил, что этот визит можно интерпретировать по-разному.

Что Патель может обсуждать с россиянами?

Олещук подчеркнул, что в последнее время Каш Патель существенно не укрепил свои позиции. Наоборот, он скорее их терял из-за определенных скандалов.

Понятно, по его мнению, что приезд главы ФБР в Москву связан соответствующим образом с переговорами между Соединенными Штатами и Россией. Очевидно, что переговорный трек, который ранее существовал в отношении прекращения войны России против Украины с участием друзей Дональда Трампа сейчас не считается эффективным.

Однако пока трудно сказать, что конкретно Патель может обсуждать с россиянами. Возможно, это определенные аспекты, связанные с взаимодействием между Соединенными Штатами и Россией? Или переговоры по более глобальным вопросам, которые, в частности, будут затрагивать Украину? Или, возможно, это начало нового переговорного формата между Вашингтоном и Москвой с участием, например, Стива Виткоффа и Джареда Кушнера?

– предположил политолог.

Также визит Пателя может быть сугубо локальным событием, касающимся, например, обменов. Ведь на данный момент остаются люди, которые могут стать объектами соответствующих процессов. Не исключено, по мнению Петра Олещука, что именно обмены могут стать предметом переговоров, и, соответственно, именно поэтому сейчас мало информации об этом визите.

Политолог прокомментировал возможный визит главы ФБР США в Россию: смотрите видео

Он добавил, что нет секрета в том, что администрация Трампа поддерживает контакты с россиянами. Ведь еще буквально год назад Путин и Трамп встречались в Анкоридже.

Напомним, что, по данным Politico, глава ФБР Каш Патель 14 – 15 октября будет находиться в России. Пателя примет Федеральная служба безопасности России. Он должен посетить Москву и Санкт-Петербург, но его график еще может измениться.

В издании считают, что визит Пателя является исключительным событием на фоне ухудшения отношений между США и Россией после начала российско-украинской войны.

В то же время в ФБР не стали комментировать информацию о возможном приезде Пателя в Россию.