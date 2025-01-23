Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Bloomberg.
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Дональд Трамп выполняет предвыборные обещания
Во время предвыборной кампании Трамп повторил, что желает рассекретить документы об убийствах высокопоставленных и известных деятелей США. Во время первого срока пребывания в должности ему это не удалось, ведь разведывательное сообщество просила держать большую часть секретных материалов в тайне.
Теперь этот указ официально подписан президентом Соединенных Штатов. Детали приказа не публикуются, как и то, представляет ли он общее рассекречивание событий.
Напомним, 35 президента США Джона Кеннеди убили 22 ноября 1963 года, в Далласе (штат Техас). В него выстрелили из винтовки, когда он ехал по улице в президентском кортеже вместе с женой Жаклин.
В 1963 году убили президента США Джона Кеннеди / Фото из открытых источников
У сенатора США и брата убитого президента Роберта Кеннеди также стреляли из огнестрельного оружия. От полученных ранений он скончался 6 июня 1968 года. Накануне он произнес речь о победе на предварительных выборах в штате Калифорния.
Роберта Кеннеди застрелили из огнестрельного оружия / Фото из открытых источников
Американский правозащитник Мартин Лютер Кинг–младший был также убит в 1968 году, 4 апреля, в штате Теннесси. Известно, что его убил Джеймс Эрл Рэй, которого после совершенного преступления арестовали в лондонском аэропорту Хитроу.
В США убили правозащитника Мартина Лютера Кинга–младшего / Фото из открытых источников
Трамп подписал ряд указов на посту президента США
- Сразу вступив в должность, Дональд Трамп отменил 78 указов администрации Джо Байдена.
- Также он начал расследование цензуры в США, объявил чрезвычайное положение на южной границе из-за наплыва иммигрантов и ужесточил правила для людей, которые не являются гражданами Соединенных Штатов.
- Чрезвычайное положение по приказу Дональда Трампа также объявлено в энергетике, но президент возобновил добычу нефти и газа, отменил запреты на экспорт и бурение, и снова вышел из Парижского климатического соглашения.
- В будущем Дональд Трамп планирует изменить название Мексиканского залива на Американский, хотя это может быть признано только в официальных документах США.