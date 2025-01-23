Про це 24 Канал пише з посиланням на Bloomberg.

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Дональд Трамп виконує передвиборчі обіцянки

Під час передвиборчої кампанії Трамп повторив, що бажає розсекретити документи про вбивства високопоставлених і відомих діячів США. Під час першого терміну перебування на посаді йому це не вдалося, адже розвідувальна спільнота просила тримати більшу частину секретних матеріалів в таємниці.

Тепер цей указ офіційно підписаний президентом Сполучених Штатів. Деталі наказу не публікуються, як і те, чи представляє воно загальне розсекречення подій.

Нагадаємо, 35 президента США Джона Кеннеді вбили 22 листопада 1963 року, в Далласі (штат Техас). У нього вистрелили з гвинтівки, коли він їхав вулицею у президентському кортежі разом з дружиною Жаклін.



У 1963 році вбили президента США Джона Кеннеді / Фото з відкритих джерел

У сенатора США і брата вбитого президента Роберта Кеннеді також стріляли з вогнепальної зброї. Від отриманих поранень він помер 6 червня 1968 року. Напередодні він виголосив промову про перемогу на попередніх виборах у штаті Каліфорнія.

Роберта Кеннеді застрелили з вогнепальної зброї / Фото з відкритих джерел

Американський правозахисник Мартін Лютер Кінг–молодший був також вбитий у 1968 році, 4 квітня, в штаті Теннессі. Відомо, що його вбив Джеймс Ерл Рей, якого після скоєного злочину заарештували в лондонському аеропорту Хітроу.

У США вбили правозахисника Мартіна Лютера Кінга–молодшого / Фото з відкритих джерел

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