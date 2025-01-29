Трамп планирует подписать указ о депортации студентов, которые поддерживали ХАМАС, – СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о борьбе с антисемитизмом. Он будет касаться в частности депортации антиеврейских активистов, которые нарушили законы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post. Отмечается, что Трамп еще во время предвыборной кампании призвал депортировать студентов, которые поддерживают ХАМАС.

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Что известно о предстоящем указе Трампа

По информации издания, федеральные агентства получат распоряжение в течение 60 дней найти юридические механизмы, чтобы депортировать иностранных активистов, выступающих в поддержку ХАМАС.

Исполнительный указ Трампа предусматривает депортацию иностранцев-резидентов США, включая студентов с визами, которые нарушили законы в рамках антиизраильских протестов после терактов 7 октября 2023 года,

Отмечается, что в прошлом месяце шесть комитетов Палаты представителей под руководством республиканцев обнародовали доклад, в котором призвали федеральное правительство сделать больше для борьбы с антисемитизмом. Речь идет в частности об ограничении федеральной помощи колледжам, чтобы заставить их ввести более строгую политику против антиеврейских предубеждений.

В этом докладе внимание сосредотачивалось на Колумбийском университете, где проходили большие собрания, на которых было задокументировано много антиеврейских высказываний в отношении произраильских активистов и еврейских студентов.

К слову, ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует начать "крупнейшую операцию по массовой депортации в истории страны". Это касается нелегальных преступников.