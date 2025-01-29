Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post. Зазначається, що Трамп ще під час передвиборчої кампанії закликав депортувати студентів, які підтримують ХАМАС.

Читайте також Трамп вводить нові "правила гри": що кардинально зміниться для Європи

Що відомо про майбутній указ Трампа

За інформацією видання, федеральні агентства отримають розпорядження протягом 60 днів знайти юридичні механізми, щоб депортувати іноземних активістів, які виступають на підтримку ХАМАС.

Виконавчий указ Трампа передбачає депортацію іноземців-резидентів США, включаючи студентів з візами, які порушили закони в рамках антиізраїльських протестів після терактів 7 жовтня 2023 року,

Зазначається, що минулого місяця шість комітетів Палати представників під керівництвом республіканців оприлюднили доповідь, у якій закликали федеральний уряд зробити більше для боротьби з антисемітизмом. Йдеться зокрема про обмеження федеральної допомоги коледжам, щоб змусити їх запровадити більш сувору політику проти антиєврейських упереджень.

У цій доповіді увага зосереджувалася на Колумбійському університеті, де відбувалися великі збори, на яких було задокументовано багато антиєврейських висловлювань щодо проізраїльських активістів та єврейських студентів.

До слова, раніше прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує розпочати "найбільшу операцію з масової депортації в історії країни". Це стосується нелегальних злочинців.