Як розповів 24 Каналу американський політолог Раміз Юнус, свого часу Сполучені Штати "створили" Європу. Тепер в Америці говорять про те, що за подальшу допомогу треба платити, вона не може бути безплатною.

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Що зміниться з приходом Трампа

"США хочуть змінити правила, які були до цього. США відновили Європу з руїн, вона виявилась невдячною, ситуація змінюється і Європі потрібно підвищувати ставки. Тобто платити", – зауважив Раміз Юнус.

Для прикладу, Трамп говорить, що забере 20 тисяч американських солдатів з Європейського континенту, а всіх, які там залишаться, має спонсорувати Європа. До того ж "безпекова парасолька” США тепер не буде безплатною.

У 2016 році Трамп говорив про 2%, які країни НАТО мають виділяти на оборону, зараз про 5%. Зрозуміло, що ці 5% опустяться до 2,5 – 3%, бо в бізнесі завжди підвищують ціни, а потім приходять до чогось логічного,

– додав американський політолог.

Навіть коли Трамп ще не був президентом, у Європі заворушились. Стало зрозуміло, що США говорить про те, що потрібно зробити все, щоб Україна не програла, а Росія не виграла. Якщо Америка не буде витрачати стільки, скільки треба, а в Європи таких можливостей немає, то Україна програє. Через це в Європі почали щось робити і вже 23 країни досягли поділки 2% на оборону.

Тепер Трамп прийшов до влади та побачив цю тенденцію. Він "наїжджає на них за повною програмою". Це не означає, що Європа залишиться без американської "парасольки". Європа просто повинна за неї платити,

– наголосив Раміз Юнус.

Європа готова захищатись, є територія, армія, багато грошей. Єдина проблема, що вона за 70 років розслабилась. Коли розпався Радянський Союз, пропав страх. А сьогодні він знову з'явився. Трамп буде все змінювати.

"Тому не випадково були фрази про Канаду, ту ж Гренландію. Трамп просто на них риторично та політично тисне, щоб вони розуміли, що колишні правила працювати не будуть", – підкреслив Раміз Юнус.

Як Китай може допомогти Трампу

На думку політолога, тему російсько-української війни президент США може вирішувати за трикутником "Китай, США та Росія". Розв'язання війни в Україні не є в найближчій перспективі. Тут може бути лише перемир'я, а не юридичний документ, який засвідчить, що Крим та Донбас є територіями Росії. На Близькому Сході теж є лише перемир'я, там не розв'язують головне питання між Палестиною та Ізраїлем.

Щодо складності проблеми на першому місці є російсько-українська війна, на другому – Близький Схід та Китай. Трампу буде найпростіше домовитись з Європою, бо вона є його союзником,

– додав Юнус.

Очевидно, що Європа у грі з Китаєм та в протистоянні з Росією не обійдеться без США. Санкції проти Росії, зріджений природний газ та озброєння – це все, що буде отримувати Європа від США.

Якщо Трамп домовиться з Китаєм щодо Росії, то він легко домовиться щодо тарифів. Якщо ні – варто очікувати холодну війну між США та Китаєм. Однак в ній не зацікавлені ні Трамп, ні Сі Цзіньпін.

Не варто забувати, що Китай зараз сильно проник в Америку. Тому, зробивши боляче Китаю, Трамп зробить боляче собі. Я не думаю, що він в цьому зацікавлений. Тому Трамп почав робити "реверанс" Китаю, бо якщо він допоможе у питанні російсько-української війни, вони матимуть причини, щоб домовитись,

– наголосив політолог.

Крім того, є економічні причини. Тайвань нікуди не зник, він як і в 1970 році може стати "розмінною копійкою". Тим паче США офіційно визнають його територією Китаю, а половина Тайваню за Китай, половина за США.