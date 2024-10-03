Сравнение приравнивается к преступлению

Любой, кто ссылается на гитлеровские моменты у Трампа, будет осужден за "сравнение". Почему-то проблемой становится это сравнение, а не действия Трампа. Возмущение преступлениями 1930 – 1940-х годов передается от человека, который похож на преступника, к человеку, который указывает на это сходство.

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Эта циничная позиция против "сравнений" использует эмоциональную логику исключительности. Американцы невинные и добрые (хочется верить). Мы не похожи (мы считаем это само собой разумеющимся) на немцев между мировыми войнами. Мы бы никогда (как нам кажется) не терпели стереотипов, которые создали немецкие нацисты. Мы усвоили уроки Холокоста.

Поскольку мы такие невинные и добрые, все знаем, то просто не может быть правдой – так говорит эмоциональная логика – чтобы ведущий американский политик совершал поступки в духе Гитлера. А поскольку мы такие чистые и мудрые, нам никогда не нужно уточнять, чему именно мы научились в прошлом. На самом деле наша доброта настолько глубока, что мы должны выражать ее, нападая на людей, которые вспоминают историю.

И вот, ради нашей способности помнить о великом зле, мы собственно лишаем нас возможности на самом деле помнить о великом зле. Табу на "сравнение" становится щитом для преступника. Те, кто ссылается на прошлое, – настоящие злодеи, реальный источник проблемы, или, как говорит Трамп о журналистах, "враг народа". Действительно, чем больше Трамп похож на Гитлера, тем безопаснее для него критика по этому поводу.

Надеюсь, ирония во всем этом понятна. Идея о том, что "сравнение" – это грех, опирается на представление о врожденной и неподкупной добродетели американского народа, который по определению не делает ничего плохого и чей избранный лидер поэтому должен быть вне критики.

Таким странным образом возмущение по поводу "сравнения" укрепляет фашистские представления о чистоте и политике. Мы должны ненавидеть инакомыслящих. Мы должны игнорировать все, что ставит под сомнение наше чувство национальной добродетели. Мы никогда не должны размышлять.

Демократия, конечно, зависит от способности рассуждать, а это рассуждение невозможно без чувства прошлого. Прошлое – наше единственное зеркало, и именно поэтому фашисты хотят разбить его. В фашистской России, например, считается уголовным преступлением говорить "неправду" о Второй мировой войне.

Мы сохраняем память о преступлениях нацистов не потому, что это никогда не могло произойти здесь, а потому, что подобное всегда может случиться где угодно. Эта память должна содержать детали истории, иначе мы не сможем осознать опасность.

"Никогда больше" – это то, над чем нужно работать, а не то, что можно унаследовать.

Что есть общего между Гитлером и Трампом

Прежде чем думать о прошлом месяце, нужно подумать о последних 4 годах. Все эти выборы разворачиваются на фоне большой лжи. Это, кстати, Гитлер советовал придумать настолько большую ложь, чтобы ваши последователи никогда не поверили, что вы можете обманывать их в таких масштабах. Трамп прислушался к этому совету в ноябре 2020 года.

Его заявление о том, что они на самом деле выиграли выборы с большим преимуществом, – это фантазия, открывающая путь к другим фантазиям. Это конспирологическое утверждение, которое открывает путь к конспирологическому мышлению в целом. Оно готовит его последователей к мысли о том, что другие американцы – враги и что для утверждения правильного лидера может понадобиться насилие.

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В этом году мы увидели, что в окружении Трампа толерантно относятся к откровенным нацистским идеям. Кандидат в вице-президенты разделяет платформу с теми, кто отрицает Холокост, и защищает отрицание Холокоста как "свободу слова". Это ошибка, которую люди должны увидеть насквозь: так, Первая поправка позволяет нацистам говорить, но она не улучшает нацистский язык.

Тот факт, что люди говорят фашистские вещи в стране со свободой слова, позволяет нам понять, что они фашисты. Если они придут к власти, то положат конец свободе слова и всем остальным свободам.

Это приводит нас к Северной Каролине и кандидату в губернаторы, которого Трамп когда-то называл самым горячим политиком страны. Никто не отрицает, что Марк Робинсон имеет право согласно Первой поправке называть себя нацистом или восхвалять Mein Kampf. Вопрос в том, что мы с этим делаем.

Трамп не будет вмешиваться в это, потому что считает, что Робинсон имеет больше шансов на победу, чем кандидат на замену. Подумайте об этом на мгновение: причина для Трампа не дистанцироваться от самопровозглашенного нациста заключается в том, что он надеется, что самопровозглашенный нацист выиграет выборы, получит должность и удержит власть.

Это и не удивительно. Трамп и Вэнс ведут фашистскую кампанию. Его главная тема в сентябре была посвящена женщине из Спрингфилда, штат Огайо, которая потеряла своего кота, а потом нашла его. Для Вэнса, который знал, что произошло, это стало основой для лжи о том, что "гаитянские иммигранты едят домашних животных". Для Трампа это стало поводом пообещать, что гаитян в Спрингфилде будут депортированы. Он нашел людей, которые были одновременно темнокожими и иммигрантами, которые могли бы служить "ими" в его политике "мы и они".

Это фашизм – начинать политическую кампанию с выбора врага (такое определение этой политики от талантливого нацистского мыслителя Карла Шмитта). Фашизм – заменяет разум эмоциями, говорит большую ложь, которая апеллирует к чувству уязвимости и эксплуатирует чувство различия.

Фантазии о варварах в наших городах, которые нарушают основные социальные нормы, служат опорой истории Трампа – Вэнса о том, что законное правительство беспомощно и только разъяренная толпа, поддержанная новым режимом, может достичь успеха.

В связи с этим надо знать, что первой крупной акцией гитлеровских СС была принудительная депортация мигрантов. Было депортировано около 17 тысяч человек, что породило социальную нестабильность, которую нацистское правительство использовало как оправдание для дальнейшего угнетения. Трамп и Вэнс планируют депортировать примерно в тысячу раз больше людей.

Как Трамп врет о Зеленском

В сентябре в своих важнейших замечаниях о международной и внутренней политике Трамп ссылался на откровенно антисемитские стереотипы.

В международной политике ключевой момент касается Украины и ее президента. С февраля 2022 года Владимира Зеленского почитают как символ физического и политического мужества. Когда Россия начала свое полномасштабное вторжение, американский консенсус был таким, что Украина распадется за несколько дней и что Зеленский сбежит. Вместо этого он остался в Киеве, несмотря на приближение российской армии, сплотил свой народ и следил за успешной защитой своей страны. С тех пор он каждые несколько недель ездил на фронт.

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Вот как Трамп охарактеризовал Зеленского в сентябре, повторяя комментарии, которые он делал раньше: "Каждый раз, когда он приезжал в нашу страну, он уходил со 100 миллиардами долларов. Он, пожалуй, лучший продавец на земле".

Похоже, что Трамп чувствует угрозу со стороны Зеленского. Как Трамп неоднократно давал понять, его первый и единственный порыв – дать Владимиру Путину то, чего он хочет. Идея рисковать, чтобы защитить свободу от российского диктатора, выходит далеко за рамки черной дыры размером с булавку, которой является моральная вселенная Трампа.

И, конечно, само заявление неправдивое. Число слишком большое, а деньги не идут самому Зеленскому. То, что Зеленский лично наживается, является любимой идеей Вэнса, который повторяет российскую пропаганду. Преимущественно деньги не поступают даже украинскому правительству. Большая часть военной помощи предоставляется американским компаниям, которые создают новое оружие для американских запасов. Затем мы отправляем в Украину старое оружие, которому назначаем долларовую стоимость.

Самое главное – это антисемитский троп, который Трамп выбрал для самовыражения. Он звучит так: "Евреи трусы. Евреи никогда не воюют. Евреи держатся как можно дальше от фронта. Евреи лишь провоцируют войны, от которых страдают другие люди. Тогда евреи зарабатывают на этих войнах огромные деньги. Президент Украины Владимир Зеленский – еврей. И, следовательно, "лучший продавец на земле" для Трампа. И коррумпированный владелец "яхт" для Вэнса. Военный спекулянт, как в антисемитском стереотипе, а не мужественный полководец, как на самом деле".

Действительно, большинство из того, что Трамп говорит о Зеленском, Украине и самой войне, имеет смысл только в рамках антисемитского стереотипа. Трамп никогда не говорит о самом российском вторжении. Он никогда не упоминает о российских военных преступлениях. Он ни разу не упомянул, что украинцы защищают себя или свои базовые представления о том, что является правильным. Он точно никогда не признает, что Зеленский является демократически избранным президентом страны, которая подверглась жестоким нападениям и который проявил мужество. Для Трампа война – это просто афера, еврейская афера.

Поэтому он думает, что может покончить с этим немедленно: он думает, что может просто отбросить еврея в сторону и расправиться со своим фашистским "другом" Путиным, который для него является "гением" в этой ситуации, и которому надо позволить выиграть.

Несмотря на доказательства, Трамп говорит, что Россия всегда выигрывает войны, отвергая историю и реальные события. Россия рассчитывает на Трампа. Ей нужен Трамп у власти, чтобы выиграть войну.

Вряд ли стоит говорить, что если Трамп перебросит американскую мощь на сторону России, то его "соглашение" не прекратит войну. Это будет означать лишь то, что Россия сможет быстрее убить больше украинцев. Затем Трамп будет утверждать, что сама сделка была прекрасной и идеальной, и попытается изменить тему бойни, которую он вызвал своей антисемитской гордыней и увлечением русским фашизмом.

Трамп заранее нашел виновных в своем проигрыше

Во внутренней политике ключевым моментом являются сами выборы. В сентябре Трамп сказал американцам, что если он проиграет выборы, то "еврейский народ будет иметь много общего с проигрышем". Евреи, которые не проголосуют за него, будут, по его словам, "голосовать за врага". Это было настолько тревожно, что американская пресса обратила на это внимание.

Однако стоит задуматься о том, насколько глубоко это заявление заходит в фашистскую практику. Это гитлеровский антисемитизм в 5 основных аспектах, которые я выделю ниже.

1. "Евреи должны быть выделены как группа". В стране есть бесчисленное количество других демографически малых групп, на которые можно возложить ответственность, когда Трамп проиграет выборы. Можно выделить сотни слоев населения, которые сделали разницу. И все же Трамп почему-то обвиняет евреев.

2. "Евреи должны пройти тест на лояльность". Американцы имеют право голосовать, как им нравится. Это суть американской системы. Но не евреи. Те, кто голосует за демократов, становятся жертвами, по словам Трампа, "удержания или проклятия". Евреи должны доказать свою лояльность, проголосовав за кандидата, который считает себя более патриотичным – Трампа. Если евреи голосуют иначе, сказал он в сентябре, они голосуют за "врага". Этот тест на лояльность был чумой для евреев на протяжении веков.

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3. "Евреи имеют необычные полномочия". Кажется нормальным выделять евреев как группу и утверждать, что они должны пройти проверку на лояльность, если вы считаете, что их действия особенно важны. По словам Трампа, евреи "будут иметь большое отношение к результату". Поэтому их можно обвинять, если он проиграет, а правительство, которое в результате сформируют, можно считать вообще не американским.

4. "Еврейские голоса делают левоцентристскую коалицию нелегитимной". Это было любимым утверждением антисемитов в демократических странах. На первых президентских выборах в Польше после Первой мировой войны парламент избрал президента-центриста. Среди голосов, которые помогли ему пересечь линию, были еврейские партии. По мнению правых антисемитов, это сделало процесс нелегитимным. После громкой пропаганды об этом фанатик убил избранного президента. Гитлер так же сказал, что левоцентристские правительства в Германии были нелегитимными из-за якобы центральной роли евреев в создании "системы".

5. "Евреи наносят удар ножом в спину". Трамп называет себя жертвой евреев. По его мнению, 100% евреев должны проголосовать за него, а то, что они этого не делают, является результатом непонятного замысла. Понятие еврейского "удара в спину" возникло с Первой мировой войны, когда в поражении Германии обвиняли евреев, которые якобы не пошли на фронт и которые якобы предали Германию на внутреннем фронте.

Мы видим внутреннюю последовательность гитлеровских идей Трампа, высказанных в прошлом месяце. Дома евреев нельзя рассматривать как нормальных американцев, поскольку их следует считать нелояльными и такими, которые имеют особые полномочия. Выборы, выигранные еврейскими голосами, являются искусственными, а их результат не следует воспринимать серьезно. Насилие против американцев было бы естественным результатом. За рубежом мужество еврейского президента Украины должны игнорировать, а его личность унижать. Война, которую ведет еврейский лидер, является искусственной, и украинские победы нельзя воспринимать серьезно. Таким образом, насилие против украинцев является естественным результатом.

В обоих случаях насильственный крах демократии считается естественным.

Я не ожидаю, что в октябре об этом будут много говорить. Нас всех дисциплинируют, чтобы избежать "сравнений", а медиа сдерживают угрозами судебных исков. Еще есть страх попроще: Трамп может прийти к власти, а затем применить силу, чтобы наказать журналистов.

Кампания Harris-Walz мудро решила провести кампанию с лозунгами о свободе и будущем. Это, без сомнения, лучшая стратегия, чем размышления о том, что произойдет, если Трамп победит.

В любом случае, гитлеровский месяц Трампа дал больше подсказок о том, какую форму примет тьма. Это был сентябрь, который запомнился.

В тишине о трамповском фашизме те, кому не безразлична свобода и будущее, услышат еще одну причину действовать.