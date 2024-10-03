Порівняння прирівнюється до злочину

Будь-хто, хто посилається на гітлерівські моменти у Трампа, буде засуджений за "порівняння". Чомусь проблемою стає це порівняння, а не дії Трампа. Обурення злочинами 1930 – 1940-х років передається від людини, яка схожа на злочинця, до людини, яка вказує на цю схожість.

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Ця цинічна позиція проти "порівнянь" використовує емоційну логіку винятковості. Американці невинні і добрі (хочеться вірити). Ми не схожі (ми вважаємо це само собою зрозуміло) на німців між світовими війнами. Ми б ніколи (як нам здається) не терпіли стереотипів, які створили німецькі нацисти. Ми засвоїли уроки Голокосту.

Оскільки ми такі невинні й добрі, все знаємо, то просто не може бути правдою – так говорить емоційна логіка – щоб провідний американський політик робив вчинки в дусі Гітлера. А оскільки ми такі чисті й мудрі, нам ніколи не потрібно уточнювати, чого саме ми навчилися в минулому. Насправді наша доброта настільки глибока, що ми повинні висловлювати її, нападаючи на людей, які згадують історію.

І ось, заради нашої здатності пам'ятати про велике зло, ми власне позбавляємо нас можливості насправді пам'ятати про велике зло. Табу на "порівняння" стає щитом для злочинця. Ті, що посилаються на минуле, – справжні лиходії, реальне джерело проблеми, або, як каже Трамп про журналістів, "ворог народу". Дійсно, що більше Трамп схожий на Гітлера, то безпечнішою для нього є критика з цього приводу.

Сподіваюся, іронія в усьому цьому зрозуміла. Ідея про те, що "порівняння" – це гріх, спирається на уявлення про вроджену і непідкупну чесноту американського народу, який за визначенням не робить нічого поганого і чий обраний лідер тому має бути поза критикою.

Таким дивним чином обурення з приводу "порівняння" зміцнює фашистські уявлення про чистоту і політику. Ми повинні ненавидіти інодумців. Ми повинні ігнорувати все, що ставить під сумнів наше почуття національної чесноти. Ми ніколи не мусимо розмірковувати.

Демократія, звісно, залежить від здатності міркувати, а це міркування неможливе без почуття минулого. Минуле – наше єдине дзеркало, і саме тому фашисти хочуть розбити його. У фашистській Росії, наприклад, вважається кримінальним злочином говорити "неправду" про Другу світову війну.

Ми зберігаємо пам'ять про злочини нацистів не тому, що це ніколи не могло статися тут, а тому, що подібне завжди може трапитися де завгодно. Ця пам'ять має містити деталі історії, інакше ми не зможемо усвідомити небезпеку.

"Ніколи більше" – це те, над чим потрібно працювати, а не те, що можна успадкувати.

Що є спільного між Гітлером і Трампом

Перш ніж думати про минулий місяць, потрібно подумати про останні 4 роки. Усі ці вибори розгортаються на тлі великої брехні. Це, до речі, Гітлер радив вигадати настільки велику брехню, щоб ваші послідовники ніколи не повірили, що ви можете обманювати їх у таких масштабах. Трамп дослухався до цієї поради в листопаді 2020 року.

Його заява про те, що вони насправді виграли вибори з великою перевагою, – це фантазія, що відкриває шлях до інших фантазій. Це конспірологічне твердження, яке відкриває шлях до конспірологічного мислення загалом. Воно готує його послідовників до думки про те, що інші американці – вороги і що для утвердження правильного лідера може знадобитися насильство.

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Цього року ми побачили, що в оточенні Трампа толерантно ставляться до відвертих нацистських ідей. Кандидат у віцепрезиденти розділяє платформу з тими, хто заперечує Голокост, та захищає заперечення Голокосту як "свободу слова". Це помилка, яку люди повинні побачити наскрізь: так, Перша поправка дозволяє нацистам говорити, але вона не покращує нацистську мову.

Той факт, що люди говорять фашистські речі в країні зі свободою слова, дозволяє нам зрозуміти, що вони фашисти. Якщо вони прийдуть до влади, то покладуть край свободі слова і всім іншим свободам.

Це приводить нас до Північної Кароліни та кандидата в губернатори, якого Трамп колись називав найгарячішим політиком країни. Ніхто не заперечує, що Марк Робінсон має право згідно з Першою поправкою називати себе нацистом або вихваляти Mein Kampf. Питання в тому, що ми з цим робимо.

Трамп не втручатиметься в це, бо вважає, що Робінсон має більше шансів на перемогу, ніж кандидат на заміну. Подумайте про це на мить: причина для Трампа не дистанціюватися від самопроголошеного нациста полягає в тому, що він сподівається, що самопроголошений нацист виграє вибори, отримає посаду та утримає владу.

Це й не дивно. Трамп і Венс ведуть фашистську кампанію. Його головна тема у вересні була присвячена жінці зі Спрингфілда, штат Огайо, яка втратила свого кота, а потім знайшла його. Для Венса, який знав, що сталося, це стало основою для брехні про те, що "гаїтянські іммігранти їдять домашніх тварин". Для Трампа це стало приводом пообіцяти, що гаїтян у Спрингфілді будуть депортовані. Він знайшов людей, які були одночасно темношкірими та іммігрантами, які могли б служити "ними" в його політиці "ми та вони".

Це фашизм – починати політичну кампанію з вибору ворога (таке визначення цієї політики від найталановитішого нацистського мислителя Карла Шмітта). Фашизм – замінює розум емоціями, говорить велику брехню, яка апелює до почуття вразливості та експлуатує почуття відмінності.

Фантазії про варварів у наших містах, які порушують основні соціальні норми, служать опорою історії Трампа – Венса про те, що законний уряд безпорадний і лише розлючений натовп, підтриманий новим режимом, може досягти успіху.

У зв'язку з цим треба знати, що першою великою акцією гітлерівських СС була примусова депортація мігрантів. Було депортовано близько 17 тисяч осіб, що породило соціальну нестабільність, яку нацистський уряд використовував як виправдання для подальшого гноблення. Трамп та Венс планують депортувати приблизно в тисячу разів більше людей.

Як Трамп бреше про Зеленського

У вересні у своїх найважливіших зауваженнях про міжнародну та внутрішню політику Трамп посилався на відверто антисемітські стереотипи.

У міжнародній політиці ключовий момент стосується України та її президента. З лютого 2022 року Володимира Зеленського шанують як символ фізичної та політичної мужності. Коли Росія почала своє повномасштабне вторгнення, американський консенсус був таким, що Україна розпадеться за кілька днів і що Зеленський втече. Натомість він залишився в Києві, попри наближення російської армії, згуртував свій народ і стежив за успішним захистом своєї країни. Відтоді він кожні кілька тижнів їздив на фронт.

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Ось як Трамп схарактеризував Зеленського у вересні, повторюючи коментарі, які він робив раніше: "Щоразу, коли він приїжджав до нашої країни, він йшов зі 100 мільярдами доларів. Він, мабуть, найкращий продавець на землі".

Схоже, що Трамп відчуває загрозу зі сторони Зеленського. Як Трамп неодноразово давав зрозуміти, його перший і єдиний порив – дати Владіміру Путіну те, чого він хоче. Ідея ризикувати, щоб захистити свободу від російського диктатора, виходить далеко за рамки чорної діри розміром зі шпильку, якою є моральний всесвіт Трампа.

І, звісно, ​​сама заява неправдива. Число завелике, а гроші не йдуть самому Зеленському. Те, що Зеленський особисто наживається, є улюбленою ідеєю Венса, який повторює російську пропаганду. Переважно гроші не надходять навіть українському уряду. Більша частина військової допомоги надається американським компаніям, які створюють нову зброю для американських запасів. Потім ми відправляємо в Україну стару зброю, якій призначаємо доларову вартість.

Найголовніше – це антисемітський троп, який Трамп вибрав для самовираження. Він звучить так: "Євреї боягузи. Євреї ніколи не воюють. Євреї тримаються якомога далі від фронту. Євреї лише провокують війни, від яких страждають інші люди. Тоді євреї заробляють на цих війнах величезні гроші. Президент України Володимир Зеленський – єврей. І, отже, "найкращий продавець на землі" для Трампа. І корумпований власник "яхт" для Венса. Військовий спекулянт, як в антисемітському стереотипі, а не мужній полководець, як насправді".

Справді, більшість із того, що Трамп говорить про Зеленського, Україну та саму війну, має сенс лише в межах антисемітського стереотипу. Трамп ніколи не говорить про саме російське вторгнення. Він ніколи не згадує про російські воєнні злочини. Він жодного разу не згадав, що українці захищають себе чи свої базові уявлення про те, що є правильним. Він точно ніколи не визнає, що Зеленський є демократично обраним президентом країни, яка зазнала жорстоких нападів і який проявив мужність. Для Трампа війна – це просто афера, єврейська афера.

Тому він думає, що може покінчити з цим негайно: він думає, що може просто відкинути єврея вбік і розправитися зі своїм фашистським "другом" Путіним, який для нього є "генієм" у цій ситуації, і якому треба дозволити виграти.

Попри докази, Трамп каже, що Росія завжди виграє війни, відкидаючи історію та реальні події. Росія розраховує на Трампа. Їй потрібен Трамп при владі, щоб виграти війну.

Навряд чи варто говорити, що якщо Трамп перекине американську міць на бік Росії, то його "угода" не припинить війну. Це означатиме лише те, що Росія зможе швидше вбити більше українців. Потім Трамп стверджуватиме, що сама угода була прекрасною та ідеальною, і спробує змінити тему бійні, яку він спричинив своєю антисемітською гордовитістю та захопленням російським фашизмом.

Трамп наперед знайшов винних у своєму програші

У внутрішній політиці ключовим моментом є самі вибори. У вересні Трамп сказав американцям, що якщо він програє вибори, то "єврейський народ матиме багато спільного з програшем". Євреї, які не проголосують за нього, будуть, за його словами, "голосувати за ворога". Це було настільки тривожно, що американська преса звернула на це увагу.

Проте варто задуматися про те, наскільки глибоко ця заява заходить у фашистську практику. Це гітлерівський антисемітизм у 5 основних аспектах, які я виділю нижче.

1. "Євреї повинні бути виділені як група". У країні є незліченна кількість інших демографічно малих груп, на які можна покласти відповідальність, коли Трамп програє вибори. Можна виділити сотні верств населення, які зробили різницю. І все ж Трамп чомусь звинувачує євреїв.

2. "Євреї повинні пройти тест на лояльність". Американці мають право голосувати, як їм подобається. Це суть американської системи. Але не євреї. Ті, хто голосує за демократів, стають жертвами, за словами Трампа, "утримання або прокляття". Євреї повинні довести свою лояльність, проголосувавши за кандидата, який вважає себе більш патріотичним – Трампа. Якщо євреї голосують інакше, сказав він у вересні, вони голосують за "ворога". Цей тест на лояльність був чумою для євреїв протягом століть.

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3. "Євреї мають незвичайні повноваження". Здається нормальним виділяти євреїв як групу і стверджувати, що вони повинні пройти перевірку на лояльність, якщо ви вважаєте, що їхні дії особливо важливі. За словами Трампа, євреї "будуть мати великий стосунок до результату". Тому їх можна звинувачувати, якщо він програє, а уряд, який у результаті сформують, можна вважати взагалі не американським.

4. "Єврейські голоси роблять лівоцентристську коаліцію нелегітимною". Це було улюбленим твердженням антисемітів у демократичних країнах. На перших президентських виборах у Польщі після Першої світової війни парламент обрав президента-центриста. Серед голосів, які допомогли йому перетнути лінію, були єврейські партії. На думку правих антисемітів, це зробило процес нелегітимним. Після гучної пропаганди про це фанатик убив обраного президента. Гітлер так само сказав, що лівоцентристські уряди в Німеччині були нелегітимними через нібито центральну роль євреїв у створенні "системи".

5. "Євреї завдають удару ножем в спину". Трамп називає себе жертвою євреїв. На його думку, 100% євреїв повинні проголосувати за нього, а те, що вони цього не роблять, є результатом незрозумілого замислу. Поняття єврейського "удару в спину" виникло з Першої світової війни, коли в поразці Німеччини звинувачували євреїв, які нібито не пішли на фронт і які нібито зрадили Німеччину на внутрішньому фронті.

Ми бачимо внутрішню послідовність гітлерівських ідей Трампа, висловлених минулого місяця. Вдома євреїв не можна розглядати як нормальних американців, оскільки їх слід вважати нелояльними і такими, які мають особливі повноваження. Вибори, виграні єврейськими голосами, є штучними, а їх результат не слід сприймати серйозно. Насильство проти американців було б природним результатом. За кордоном мужність єврейського президента України мають ігнорувати, а його особу принижувати. Війна, яку веде єврейський лідер, є штучною, і українські перемоги не можна сприймати серйозно. Таким чином, насильство проти українців є природним результатом.

В обох випадках насильницький крах демократії вважається природним.

Я не очікую, що в жовтні про це будуть багато говорити. Нас усіх дисциплінують, щоб уникнути "порівнянь", а медіа стримують погрозами судових позовів. Ще є страх простіший: Трамп може прийти до влади, а потім застосувати силу, щоб покарати журналістів.

Кампанія Harris-Walz мудро вирішила провести кампанію з гаслами про свободу та майбутнє. Це, без сумніву, краща стратегія, ніж роздуми про те, що станеться, якщо Трамп переможе.

У будь-якому випадку, гітлерівський місяць Трампа дав більше підказок про те, яку форму прийме темрява. Це був вересень, який запам'ятався.

У тиші про трампівський фашизм ті, кому не байдужа свобода і майбутнє, почують ще одну причину діяти.