Об этом сообщили в Fox News.

Что известно о ситуации?

Во время мероприятия в Неваде президент Дональд Трамп пригласил на сцену супружескую пару из Лас-Вегаса и их двоих маленьких детей, рассказывая об инициативах своей администрации, в частности о "законопроектах Трампа" и отмене налога на чаевые.

Когда один из малышей чуть не сошел со сцены, Трамп быстро остановил его и пошутил, что не хочет, чтобы мальчик "повторил историю Байдена и упал со сцены".

Трамп подшутил над Байденом: смотрите видео

Эта фраза вызвала смех у присутствующих. Позже мать ребенка попросила сына поблагодарить президента за "счет Трампа".

Мальчик в нескольких словах обратился к президенту США, после чего тот тепло отреагировал и отметил, что семья уже воспользовалась налоговыми инициативами его администрации. В заключение Трамп назвал супругов замечательной семьей.

Что еще происходило с Дональдом Трампом?

Президент США Дональд Трамп хорошо известен не только своими политическими решениями, но и многочисленными курьезами, которые постоянно сопровождали его на протяжении политической карьеры.

Прическа Трампа неоднократно становилась предметом шуток. Однажды он даже разрешил ведущему известного американского шоу "The Tonight Show" Джимми Фэллону растрепать его прическу прямо в эфире программы, после чего в соцсетях появилось много насмешек.

Также еще в 2017 году президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "толстым коротышкой" в своем Twitter.