Так мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметив, что эти вбросы информации рассчитаны преимущественно на англоязычных потребителей. Однако до американцев доходят и тезисы Владимира Зеленского.

Важно Войну начал Путин, а рейтинг Зеленского – более 50%, – политики в США критикуют заявления Трампа

Это очень опасно

Коваленко отметил, что Трамп очень часто озвучивает противоречивые данные. Например, по объему помощи от США и по данным потерь на войне.

В США есть надежда, люди (англоязычные потребители – 24 Канал) поверят заявлениям Трампа. В то же время есть задача поставить под сомнение любую официальную информацию внутри Украины,

– объяснил он.

Это очень опасно, по словам руководителя ЦПИ, ведь происходит попытка дискредитации украинских институтов. То же самое делает Илон Маск в Германии, где поддерживает во время избирательной кампании одну партию, которую ассоциируют с российским влиянием. Также происходит дискредитация правдивости информации, которая подается официальными властями Германии.

В то же время противодействовать этой лавине фейковой информации можно, опровергая конкретные заявления и приводя реальные цифры. Также главное противодействие дезинформации в современном мире, как заметил Андрей Коваленко, – делать собственный сигнал и собственную подачу информации, сегментировать аудиторию.

Обратите внимание! Социологи опровергли заявление Трампа, что якобы президент Украины имеет поддержку народа в 4%. По данным опроса Киевского международного института социологии, по состоянию на первую половину февраля 2025 года Владимиру Зеленскому доверяют 57% украинцев.

Президент Украины ответил на упреки Трампа, и часть населения США, по словам руководителя ЦПИ, услышит и увидит тезисы, которые озвучил Зеленский, на различных платформах. В частности, в изданиях, которые критикуют Трампа, например, в The New York Times.

Также с Центром противодействия дезинформации на связи американские журналисты NBC, The Wall Street Journal, куда мы регулярно подаем позицию Украины по определенным вопросам,

– сказал Коваленко.

Конечно полностью перебить сигнал так, чтобы 100% американцев поверило в то, что мы говорим и разуверилось в заявлениях Трампа, невозможно. Но, по его словам, по крайней мере альтернативный взгляд туда доносится.

Напомним, что руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, несмотря на жесткие заявления Трампа, Украине не стоит разрывать отношения с США. По его словам, отношения Вашингтона и Киева могут улучшиться через почти два года, когда состоятся выборы в Сенат и Палату представителей, где большинство может измениться.