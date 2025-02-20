Так думку у розмові з 24 Каналом озвучив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, наголосивши, що ці вкиди інформації розраховані переважно на англомовних споживачів. Однак до американців доходять і тези Володимира Зеленського.

Важливо Війну почав Путін, а рейтинг Зеленського – понад 50%, – політики у США критикують заяви Трампа

Це дуже небезпечно

Коваленко відзначив, що Трамп дуже часто проголошує суперечливі дані. Наприклад, щодо обсягу допомоги від США та щодо даних втрат на війні.

У США є сподівання, люди (англомовні споживачі – 24 Канал) повірять заявам Трампа. Водночас є завдання поставити під сумнів будь-яку офіційну інформацію всередині України,

– пояснив він.

Це дуже небезпечно, за словами керівника ЦПД, адже відбувається спроба дискредитації українських інститутів. Те саме робить Ілон Маск у Німеччині, де підтримує під час виборчої кампанії одну партії, яку асоціюють з російським впливом. Також відбувається дискредитація правдивості інформації, яка подається офіційною владою Німеччини.

Водночас протидіяти цій лавині фейкової інформації можна, спростовуючи конкретні заяви і наводячи реальні цифри. Також головна протидія дезінформації в сучасному світі, як зауважив Андрій Коваленко, – робити власний сигнал і власну подачу інформації, сегментувати аудиторію.

Зверніть увагу! Соціологи спростували заяву Трампа, що нібито президент України має підтримку народу у 4%. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, станом на першу половину лютого 2025 року Володимиру Зеленському довіряють 57% українців.

Президент України відповів на закиди Трампа, і частина населення США, за словами керівника ЦПД, почує та побачить тези, які озвучив Зеленський, на різних платформах. Зокрема, у виданнях, які критикують Трампа, наприклад, у The New York Times.

Також з Центром протидій дезінформації на зв'язку американські журналісти NBC, The Wall Street Journal, куди ми регулярно подаємо позицію України щодо певних питань,

– сказав Коваленко.

Звісно повністю перебити сигнал так, щоб 100% американців повірило в те, що ми говоримо і зневірилось у заявах Трампа, неможливо. Але, за його словами, принаймні альтернативний погляд туди доноситься.

Нагадаємо, що керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, попри жорсткі заяви Трампа, Україні не варто розривати відносини із США. За його словами, стосунки Вашингтону та Києва можуть покращитися через майже два роки, коли відбудуться вибори до Сенату та Палати представників, де більшість може змінитися.