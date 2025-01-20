Россия будет страдать, начнется гиперинфляция: на это повлияет Трамп при одном условии

США 10 января ввели против России очередной пакет санкций, сосредоточенный на ограничениях в нефтяной и энергетической отраслях. Экспорт нефти крайне важен для экономики страны-агрессора.

У России есть болевые точки в Датском проливе и Босфоре, на которые Дональд Трамп может нажать, если Владимир Путин не пойдет ему навстречу. Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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"Если Трамп не получит из рук Путина победу, то начнет его очень жестко "прессовать". Тогда эти болевые точки в проливах Дании, Турции могут быть привлечены, чтобы создать для России очень болезненные ощущения. Тогда Россия начнет сильно страдать", – сказал он.

Последствия для России

Игорь Липсиц отметил, что таким образом Россия может потерять до трети экспорта нефти. Промежуток между этим и огромными проблемами в России – примерно 3 месяца. Это средний срок между продажей нефти и получением денег.

Поэтому как только начнутся серьезные падения в течение 3 месяцев, можно будет ожидать резкого сокращения доходов. Россия использует последние козыри, которые очень негативны для самих россиян. Это либо очень сильная девальвация рубля, либо печать огромного количества денег.

Печатная машинка работает 3 года, не останавливаясь. За эти годы денежная масса России выросла в два раза почти без роста экономики. Тогда придется увеличивать еще больше. Россия захлебнется пустыми деньгами, будет бешеная инфляция. Россия может доиграться до гиперинфляции, вдвое и более рост цен за год. Все это может произойти при падении экспорта нефти,

– объяснил доктор экономических наук.

Напомним, в пятницу, 10 января, США ввели самые масштабные санкции против России в нефтяной и энергетической отрасли. Речь идет о санкциях против более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора России. Все они прямо или косвенно обеспечивают финансирование военной машины Кремля.

Из-за последних санкций Штатов 65 танкеров с российской нефтью были вынуждены остановиться по всему миру. В частности, часть суден находится возле берегов России и Китая.