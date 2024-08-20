Трамп предложит Маску должность в администрации, если выиграет на выборах: как отреагировал миллиардер
Источник:Elon Musk
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп планирует предложить Илону Маску государственную должность. Такое развитие событий он обещает в случае победы на президентских выборах.
Об этом сообщает сразу Reuters, CNBC і CoinGape. Интересно, что американский миллиардер уже отреагировал на такое предложение.
Смотрите также Трамп солгал в интервью Маску минимум 20 раз, в том числе и о помощи Украине, – CNN
Трамп предложил Маску должность в администрации
Вышеупомянутые издания пишут, что в интервью Reuters Трамп дал понять, что хотел бы предложить генеральному директору Tesla и SpaseX Илону Маску должность в кабинете министров или советника в случае, если одержит победу на президентских выборах в Соединенных Штатах.
Республиканец похвалил миллиардера за его вклад в технологии, особенно в области электромобилей и освоения космоса. По его словам, Маск может сыграть ценную роль в его кабинете или же как советник. Это зависит от готовности лидера Tesla и SpaseX принять такое решение.
Дональд Трамп также заверил, что рассмотрит возможность отмены налоговой льготы в размере 7,5 тысяч долларов для некоторых новых электромобилей. CNBC отмечает, что это может повлиять на бизнес компании Tesla, которая продает электромобили.
Интересно, что Маск поддержал Трампа в июле после того, как на бывшего президента США было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Тогда после стрельбы политика немедленно вывели с площадки охранники.
Илон Маск в свою очередь уже отреагировал на подобное предложение и написал следующее: "Я готов служить". Также миллиардер добавил соответствующее фото, пытаясь забавно прокомментировать эту ситуацию.
Маск отреагировал на предложение Трампа / Фото Илона Маска
К слову, на днях Рамзан Кадыров хвастался, что получил от миллиардера Илона Маска в подарок новенький кибертрак Tesla. Однако сам Маск опроверг эту информацию.