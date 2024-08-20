Трамп предложит Маску должность в администрации, если выиграет на выборах: как отреагировал миллиардер

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп планирует предложить Илону Маску государственную должность. Такое развитие событий он обещает в случае победы на президентских выборах.

Об этом сообщает сразу Reuters, CNBC і CoinGape. Интересно, что американский миллиардер уже отреагировал на такое предложение.

Смотрите также Трамп солгал в интервью Маску минимум 20 раз, в том числе и о помощи Украине, – CNN

Трамп предложил Маску должность в администрации

Вышеупомянутые издания пишут, что в интервью Reuters Трамп дал понять, что хотел бы предложить генеральному директору Tesla и SpaseX Илону Маску должность в кабинете министров или советника в случае, если одержит победу на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Республиканец похвалил миллиардера за его вклад в технологии, особенно в области электромобилей и освоения космоса. По его словам, Маск может сыграть ценную роль в его кабинете или же как советник. Это зависит от готовности лидера Tesla и SpaseX принять такое решение.

Дональд Трамп также заверил, что рассмотрит возможность отмены налоговой льготы в размере 7,5 тысяч долларов для некоторых новых электромобилей. CNBC отмечает, что это может повлиять на бизнес компании Tesla, которая продает электромобили.

Интересно, что Маск поддержал Трампа в июле после того, как на бывшего президента США было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Тогда после стрельбы политика немедленно вывели с площадки охранники.

Илон Маск в свою очередь уже отреагировал на подобное предложение и написал следующее: "Я готов служить". Также миллиардер добавил соответствующее фото, пытаясь забавно прокомментировать эту ситуацию.



Маск отреагировал на предложение Трампа / Фото Илона Маска

К слову, на днях Рамзан Кадыров хвастался, что получил от миллиардера Илона Маска в подарок новенький кибертрак Tesla. Однако сам Маск опроверг эту информацию.