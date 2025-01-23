Совпадает с интересами Украины: как намерения Трампа по нефти могут ударить по России

Дональд Трамп снял любые ограничения на бурение нефти и газа в США и объявил о плане максимизации добычи этого сырья. На такие заявления рынок отреагировал довольно эмоционально.

Соединенные Штаты потребляют очень много нефти. Как рассказал 24 Каналу экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, теперь мировой баланс будет изменен из-за того, что Америка резко увеличила общий объем добычи.

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Как решение Трампа повлияет на Россию

Теперь страны, которые добывают нефть, будут вынуждены реагировать на такие вещи. Для того, чтобы понять риски для России, стоит знать, как формируются мировые цены. Есть страны, которые экспортируют нефть, и есть страны, которые ее потребляют.

Соотношение между спросом и предложением формирует цену. А огромными потребителями нефти являются Соединенные Штаты Америки, Китай, Европейский Союз, то есть крупнейшие экономики мира.

Когда общий объем спроса на нефть уменьшается из-за увеличения добычи в тех или иных странах, добытчикам нефти, которые продают ее на экспорт, надо или уменьшать свой собственный объем производства, или соглашаться на падение цен,

– объяснил экономист.

Уменьшать собственный объем производства очень больно, потому что это резко уменьшает те доходы, из которых существуют, например, страны арабского мира. Мы уже слышали определенные заявления от Саудовской Аравии, что она будет готова выйти из соглашения ОПЕК и производить столько нефти, сколько надо для того, чтобы обеспечить потребности стран, с которыми работает.

Это может привести к физическому уменьшению объема нефти, которую продает Россия. А именно 37% доходов российского бюджета – это рента, которую платят ее компании за нефть, которую добывают на экспорт. Это может серьезно уменьшить доходную часть бюджета, которую Россия тратит на войну.

С этой точки зрения любые заявления Трампа для Украины являются положительными. В конкретной ситуации то, что делает президент США, совпадает с украинскими интересами,

– подчеркнул Олег Пендзин.

К слову, после заявлений Трамп цены на нефть в США упали на 1 доллар. Теперь они составляют 76,33 доллара за баррель.