Трамп заявил, что первым признает поражение, "если это будут честные выборы"

В своем недавнем заявлении кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил готовность признать свое поражение после голосования во вторник при условии, что выборы будут проведены честно.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP. При этом он не уточнил, что имел в виду говоря "если это будут честные выборы".

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Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я буду первым, кто признает это... Пока что я считаю, что они будут честными,

– отметил Трамп после голосования во Флориде.

Также Трамп повторил свою предыдущую критику электронных машин для голосования, предположив, что они менее безопасны, чем бумажные бюллетени, и задерживают объявление результатов.

"Они тратят деньги на машины. Если бы они использовали бумажные бюллетени, удостоверение избирателя, документы, подтверждающие гражданство и однодневное голосование, все это закончилось бы к 10 часам вечера. Это безумие", – возмутился Трамп.

Сторонники Трампа не будут совершать насилия

Отвечая на вопрос об опасениях относительно беспорядков после выборов и о том, будет ли он призывать своих сторонников избегать насилия, он посчитал, что в этом не будет необходимости.

"Я не должен им этого говорить, насилия не будет. Мои сторонники не жестокие люди", – сказал Трамп.

Заметьте. По данным опроса, большинство американцев не исключают вероятность вспышек протестов и насилия, связанных с выборами. Более 20 штатов будут готовы направить Нацгвардию в Вашингтон, если там будут беспорядки после президентских выборов.