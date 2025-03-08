"Выстрелил себе и миру в ногу": в чем самая главная ошибка Трампа

Дональд Трамп считает, что от ядерного оружия стоит избавиться всем тем странам, у которых оно есть. Однако, вероятно, это никому не выгодно, более того, появляется информация, что есть мировые лидеры, которые стремятся развивать собственную ядерную мощь.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что мечты Трампа об уменьшении ядерного оружия, в частности у России и Китая, являются нереалистичными. Скандальные заявления администрации США, по его мнению, наоборот побуждают весь мир наращивать свои военные мощности.

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Трамп делает себе только хуже

Николай Давидюк напомнил слова Трампа, когда тот во время спора с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете сказал, что Украина не имеет "на руках кар" в войне с Россией.

По словам политолога, наше государство когда-то имело эти "карты" – собственное ядерное оружие, но США отобрали его.

Сейчас Трамп предлагает ядерным государствам также отказаться от своего оружия, но мировые лидерами эту идею, вероятно, воспринимают совсем по-другому. Все понимают, что, в случае агрессии, их некому будет защитить, ведь в США скажут то же самое, что и Украине, мол, "у вас нет на руках карт".

Поэтому никто ничего отдавать не будет. Стратегически он (Трамп – 24 Канал) выстреливает себе и миру в ногу, ведь Пакистан, Иран и даже Дания хотят свое ядерное оружие,

– сказал Николай Давидюк.

Он добавил, что лидер США пожалеет, что запустил такой процесс. Кроме того, в Германии и других европейских странах также когда-то может появиться такое вооружение.

К слову, Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое ядерное соглашение. Он отметил, что предпочитает дипломатическое решение, но если переговоры не состоятся, могут быть другие варианты решения проблемы. В то же время Иран отказывается вести диалог с США, пока со стороны Вашингтона звучат угрозы.