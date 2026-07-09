Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, какие выводы следует сделать по итогам саммита. По его словам, риторика Белого дома действительно создает для России новые вызовы, но говорить о полной смене позиции Трампа пока рано.

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Трамп сохраняет курс на переговоры

После саммита НАТО сложилось впечатление, что Вашингтон может более жестко поддерживать Украину и сильнее давить на Россию. Но говорить о резком изменении курса Трампа пока рано. Его основная линия была связана с переговорами, а позиция в этом процессе никогда не была полностью озвучена публично. Он скорее пытался усадить стороны за стол переговоров, чем прямо демонстрировал готовый план завершения войны.

Я не являюсь сторонником тезиса о том, что Дональд Трамп меняет курс. У него был курс на переговоры,

– отметил Клочок.

Оттенок в риторике действительно появился. Если раньше Трамп говорил, что у Украины якобы нет козырей, то теперь признает ее способность сопротивляться. Но подобные заявления звучали и раньше: он говорил о возможности остановить войну по линии фронта, допускал передачу Украине ракет "Томагавк", однако эти решения так и не были реализованы.

Это тезисы, направленные против России,

– пояснил аналитик.

Давление на Москву со стороны США все же есть. Американская разведка помогает Украине наносить удары вглубь российской территории, предоставляя важные данные, и в Кремле это хорошо понимают. В то же время не стоит преувеличивать ожидания от заявлений о том, что Трамп якобы перестанет быть посредником и станет активным участником переговорного процесса. Пока это скорее сигнал, чем подтвержденное изменение политики.

Patriot не станет быстрым решением

Вопрос о лицензии на производство ракет для Patriot выглядит важным сигналом в поддержку Украины, но быстрого практического результата ждать не стоит. Даже если политическое решение будет принято, само производство ракет PAC-3 потребует времени, технологической подготовки и сложного согласования с партнерами.

Я лично не вижу особых изменений в позиции по поводу лицензии на Patriot,

– отметил Клочок.

Оптимистичные заявления о возможном запуске производства через несколько недель не означают, что ракеты появятся уже в ближайшее время. В таких вопросах важна не только политическая риторика, но и реальные производственные возможности, которые невозможно создать за считанные недели.

Это не произойдет прямо завтра и не произойдет через несколько недель. Это очевидный факт,

– пояснил аналитик.

Лестные слова Трампа в адрес Украины приятны, но главным остается то, как дальше будет развиваться переговорный процесс. Когда США в определенной степени отошли от него, инициативу должны были бы подхватить европейцы. Однако в этом направлении они не продемонстрировали реального прогресса.

За все это время в переговорном вопросе европейцы не продвинулись ни на 1 миллиметр,

– подчеркнул Клочок.

Поэтому изменение риторики Белого дома имеет двойной эффект. Оно создает дополнительное давление на Россию, но в то же время ставит новые задачи и перед Украиной, и перед союзниками: нужно не только говорить о поддержке, но и превращать эти сигналы в конкретные решения.

Эскалация станет главным индикатором

После саммита важным сигналом стало отсутствие публично объявленного разговора между Трампом и Путиным. Это может означать, что между ними уже все сказано, а новых аргументов для Кремля у Вашингтона сейчас нет. В то же время нельзя полностью исключать, что контакт состоялся, но его не вынесли в публичную плоскость.

Трампу просто сейчас нет смысла звонить Путину,

– отметил Клочок.

Индикатором дальнейшего развития ситуации могут стать российские удары по Украине. На фоне украинских атак на НПЗ в России и проблем с топливом Кремль может ответить усилением обстрелов, в частности баллистическими ракетами. Для Путина удары по столице и гражданской инфраструктуре остаются способом показать готовность к эскалации и продемонстрировать, что у России еще достаточно оружия.

Обстрелы баллистическими ракетами – это как раз демонстрация эскалации,

– пояснил аналитик.

Ситуация вокруг Ирана также может повлиять на внимание Вашингтона к войне России против Украины. Если переговорный процесс между США и Ираном останавливается, у Трампа появляется больше пространства для возвращения к украинскому вопросу.

Европа за это время не смогла стать полноценным двигателем переговоров, а Турция, даже при положительных сигналах, скорее может предоставить площадку, чем обеспечить реальное давление.

Трамп, понимая, что от Европы многого не дождешься, возвращается к этому процессу и делает это даже раньше, чем я ожидал,

– подытожил Клочок.

Поэтому главный итог саммита заключается не в том, что Трамп резко изменился, а в том, что его риторика и обстоятельства вокруг переговоров создают для России новую конфигурацию давления. Украине же важно, чтобы эти сигналы превратились в конкретные решения по оружию, санкциям и укреплению обороны.

Клочок объяснил новые сигналы Трампа в адрес России: смотрите видео