Трамп прошел медосмотр как президент: что рассказал политик после 5 часов в медцентре

Дональд Трамп, ставший самым старшим президентом США в истории страны, принявшим присягу, прошел ежегодный медицинский осмотр. Отчет предоставит общественности первые за много лет подробности о его здоровье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Трамп прошел медосмотр

Медосмотр лидера США длился около 5 часов. По словам самого Трампа, обследование включало "все возможные тесты". Он заверил, что чувствует себя хорошо как физически, так и умственно. Указывается, что медицинские отчеты врачей Белого дома могут быть готовы только на выходных.

Так, 78-летний Трамп прошел обследование в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. После завершения он отправился на выходные во Флориду. Общаясь с журналистами во время перелета, Трамп сообщил, что врачи предоставили ему "небольшую" рекомендацию по улучшению образа жизни, однако не уточнил ее содержание.

В целом я чувствовал, что нахожусь в очень хорошей форме. Доброе сердце, добрая душа, очень добрая душа,

– отметил Трамп.

Также он сообщил, что прошел когнитивное тестирование, результаты которого, по его словам, были положительными.

"Я дал правильные ответы на все вопросы", – добавил американский политик.

Трамп также отметил, что прохождение теста на когнитивные способности соответствует ожиданиям американцев. Говоря это, он одновременно раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, который, по его словам, отказался от аналогичного теста.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что Трамп проходит "плановый и давно запланированный медицинский осмотр". Она пообещала предоставить "заключение врача от Белого дома", которое будет опубликовано "как только это станет возможным".

AP уточняет, что медицинское заключение станет первой публичной информацией о здоровье республиканца после покушения на него в июле 2024 года в штате Пенсильвания.