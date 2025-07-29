Паранойя Путина усилилась: до сих пор ли Трамп верит, что заключит сделку с диктатором

С начала нового президентского срока Дональд Трамп пытался договориться с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине. Американский лидер был уверен, что ему удастся сделать это быстро и без чрезмерного давления, однако все изменилось.

Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, что Путин выдвигает много условий Трампу, которые тот не может выполнить, ведь это не его компетенция. Диктатор хочет, чтобы американский лидер отдал ему Украину, снял все санкции с России, в том числе и европейские и вернул арестованные активы.

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Почему Трамп и Путин не могут договориться?

Петр Олещук считает, что нереалистичные условия, которые выдвигает Путин Трампу, являются основной проблемой в попытках обоих лидеров найти общий язык.

Несмотря на все, американский президент, вероятно, не будет окончательно разрывать все связи с Путиным, ведь таков его подход в политике. Это заметно на примере Ирана, ведь после атаки США по этому государству Трамп продолжил говорить о дипломатии.

Ситуация в войне между Израилем и Ираном продемонстрировала самый легкий путь заключить соглашение, чтобы война длилась дни, а не годы. Для этого нужно применить силовые методы, ведь это лучший аргумент,

– сказал политолог.

Если Россия будет считать, что война для нее является чем-то комфортным, что ее можно продолжать годами, то оккупанты и будут это делать.

По мнению Олещука, Трамп не будет атаковать Россию, но и дальше будет прилагать усилия, чтобы заставить ее согласиться на мирное соглашение. Однако кремлевский диктатор не похож на адекватного участника переговоров, который действительно хочет завершить войну.

Можно предположить, что руководство Соединенных Штатов Америки предлагало руководству России достаточно прекрасные условия для завершения войны, но Путин, очевидно, пренебрег этим,

– высказался политолог.

По его словам, это можно объяснить тем, что Путин или маниакально уверен в победе над Украиной, или же это влияние Китая, который полностью доволен такими отношениями между США и Россией.

Известно, что в ответ на все попытки договориться с Путиным он заявляет, что такого не было и Россией обманывают.

Его паранойя, очевидно, усиливается. Это заметно даже учитывая колоссальные репрессии в России, хотя там уже некого репрессировать. Там никакой серьезной оппозиции нет и давно уже не было,

– подчеркнул Петр Олещук.

Стоит добавить, что в начале своего второго срока Дональд Трамп пытался достичь прекращения огня, предложив Путину ряд уступок, в частности признание Крыма частью России и снятие санкций. В то же время, как отметила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер, даже при таких условиях российский президент не прекратил войну. Она подчеркнула, что Украина стремится к миру, тогда как Россия сознательно продолжает кровопролитие, несмотря на тяжелое положение на фронте и в экономике.